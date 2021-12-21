Омикрон остается угрозой для Украины в январе, – KSE
Источник:Kyiv School of Economics
Несмотря на то, что в Украине фиксируют спад заболеваемости COVID-19, штамм Омикрон остается потенциальной угрозой для Украины в январе 2022 года.
Вероятность роста заболеваемости
Такие выводы сделали в Центре экономики здравоохранения Киевской школы экономики. В частности, Юрий Ганиченко во время брифинга предупредил о возможном росте заболеваемости в январе.
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"Омикрон" остается потенциальной угрозой начала роста заболеваемости в январе 2022 года,
– подчеркнул он.
В то же время эксперт предупредил, что не следует исключать и другие факторы роста заболеваемости, в частности, сезонность.
Актуальная ситуация
По словам Ганиченко, в Украине наблюдается спад заболеваемости в отличие от европейских показателей.Внимание! За прошедшую неделю в стране количество новых случаев заражения уменьшилось на 22%, уровень госпитализаций – на 17%, смертность – на 24%.
Эксперт также подчеркнул, что Украина входит в новый год с более низким уровнем заболеваемости, чем он был в этот же период прошлого года.
Что известно об "Омикроне" в Украине
- В Украине в выходные зафиксировали первый случай штамма "Омикрон". Однако по состоянию на 21 декабря больной поправился.
- Известно, что пациент был вакцинирован еще весной, заболевание протекало почти бессимптомно. У него уже отрицательный ПЦР-тест.
- Украина решила усилить коренные ограничения из-за штамма коронавируса "Омикрон". Решение было принято 3 декабря.
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