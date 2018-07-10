Он будто пукнул в приличном обществе, – российский комментатор о поступке Виды

Российский комментатор и журналист Василий Уткин поделился мнением о поступке защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который после победы над сборной России в четвертьфинале ЧМ-2018 скандировал "Слава Украине".

Также Уткин прокомментировал свои предыдущие слова, где он нецензурно обозвал игрока сборной Хорватии.

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"Оказывается, лучший способ завоевать славу антиукраинского шовиниста - это назвать хорвата идиотом или другим словом, которое я не могу повторить в эфире. Во-первых, Виду так уже назвали Хорватская федерация футбола и ФИФА. Во-вторых, вполне очевидно, что его на это спровоцировал Вукоевич", – заявил он.

Российский комментатор отметил, что в целом Вида является нормальным парнем.

"Чего он такого сказал? Он будто пукнул в приличном обществе. Неуместно просто, вот и все. В целом он нормальный парень, с поля вообще шел с Игнашевичем в обнимку", – сказал Уткин в эфире передачи "Футбольный клуб" на канале "Эхо Спорт" в YouTube.

Напомним, экс-игроки "Динамо" Огнен Вукоевич (входил в тренерский штаб сборной Хорватии) и Домагой Вида (сейчас играет за сборную Хорватии) после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором раздаются возгласы"Слава Украине!" и "победа "Динамо" и Украину".

После этого, член тренерского штаба сборной Хорватии Огнен Вукоевич был уволен с должности и исключен из делегации в России. Кроме того, за "неспортивное поведение" дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал экс-футболиста киевского "Динамо" на 15 тысяч швейцарских франков (это примерно 15 тысяч долларов США).