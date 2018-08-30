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"Он был острым глазом нашей страны": в Аризоне состоялась церемония прощания с Джоном Маккейном

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Мир прощается с Джоном Маккейном. Первая траурная церемония закончилась в Аризоне. Провести политика в последний путь и отдать ему честь пришли не только друзья и семья, но и военнослужащие и обычные граждане.

Гроб с телом политика торжественно принесли к главному сооружению – Ротонде Капитолия штата Аризона.

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За ним шли близкие и друзья покойного. Вдоль пути выстроились военнослужащие.

Сенатор Джон Маккейн пропагандировал американские принципы свободы демократии во всем мире. Он был острым глазом для интересов нашей страны. На расстоянии в милю видел врагов и всегда знал что и как нужно делать,
– сказал бывший сенатор штата Аризона Джон Кайл.

После официальной церемонии прощания с близкими в зале открыли двери для посетителей.

Ротонда Капитолия штата Аризона

Каждый американец мог лично прийти и отдать честь и помянуть сенатора Маккейна.

Он был человеком чести. Настоящим зверем. Именно поэтому его прозвали "львом" в Сенате. Он всегда двигался только вперед и все его уважали,
– рассказал житель города Феникс Чарльз Макинтош.

Впоследствии гроб с телом политика выставят в Капитолии в Вашингтоне. А на выходные состоится панихида в Национальном соборе американской столицы. Туда планируют приехать Барак Обама и Джордж Буш-младший.

Для прощания с Маккейном в зале открыли двери для посетителей

За всю историю, начиная с 1852 года, Маккейн стал 13 сенатором, которого почтили такой честью.

Для нас – Джон любимый сын Аризоны, а для остального мира Джон и был Аризоной. Знаете, когда люди спрашивают нас о том, что в нашем штате есть, мы всегда говорим о Большом каньоне и о Джоне Маккейне,
– отметил губернатор штата Даґ Дучи.

Легендарный политик Джон Маккейн скончался 25 августа в кругу семьи. Погребение состоится в Аннаполисе на кладбище академии военно-морских сил 2 сентября в родном штате сенатора.

Напомним, бывший руководитель предвыборной кампании сенатора-республиканца Джона Маккейна Рик Дэвис зачитал его последнее обращение. В этом обращении политик призвал американцев "не прятаться за стенами" и раскритиковал политику президента США Дональда Трампа.

Теги: Новости США Джон Маккейн
Источник: 24 канал
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