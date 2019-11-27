Он для меня политик и юрист, - Труба о своей связи с Портновым

Для ГБР Андрей Портнов является исключительно заявителем и свидетелем, а для директора бюро Романа Трубы – политиком и юристом. Недавно Труба и Портнов встречались.

Эта встреча была первой, убеждает сам Роман Труба. Об этом он рассказал в интервью "Левому берегу".

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Андрей Портнов для директора ГБР – это политик, юрист... Впервые я его увидел и имел возможность пообщаться несколько недель назад, когда Портнов изъявил желание и пришел на прием к директору ГБР. Эта встреча была единственной, до сих пор мы никогда не виделись и не общались,

– подчеркнул Труба.

На вопрос, почему чуть ли не по всем заявлениям Портнова в ГБР открывают производство, директор бюро нашел объяснения. Мол, вероятно, заявления соответствуют форме и в них изложены фактические обстоятельства преступления.

"Следователь не имеет других полномочий, кроме как открыть уголовное производство. Производство – это же не приговор, лишь возможность следственным путем проверки доводов осуществить расследование тех или иных фактических обстоятельств дела", – пояснил директор ГБР.

В то же время, Труба подчеркнул: он не анализировал, действительно ли все заявления Портнова регистрировали. Говорит, могли быть и отказы. Также он не знает точного количества таких заявлений.

Глава ГБР опроверг также информацию о том, что все 13 уголовных производств против Петра Порошенко зарегистрированы соответствующими заявлениями Портнова:

Точно нет. Они открыты по заявлениям руководителей общественных организаций, других депутатов, в том числе, возможно, и правоохранительных органов.

Кто такой Андрей Портнов?

Это юрист, который работал на команду беглого президента Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" от 2014 года, направленные против Евромайдана. После Революции Достоинства бежал в Россию, впоследствии жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". Сейчас Портнов вернулся в Украину и чрезвычайно активно противостоит пятому президенту Петру Порошенко.

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