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      Он для меня политик и юрист, - Труба о своей связи с Портновым

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      Труба рассказал о своей единственной встрече с Портновым / Коллаж 24 канала

      Для ГБР Андрей Портнов является исключительно заявителем и свидетелем, а для директора бюро Романа Трубы – политиком и юристом. Недавно Труба и Портнов встречались.

      Эта встреча была первой, убеждает сам Роман Труба. Об этом он рассказал в интервью "Левому берегу".

      Актуально: Санкции против Портнова: Генпрокуратура ведет переговоры с Канадой

      Андрей Портнов для директора ГБР – это политик, юрист... Впервые я его увидел и имел возможность пообщаться несколько недель назад, когда Портнов изъявил желание и пришел на прием к директору ГБР. Эта встреча была единственной, до сих пор мы никогда не виделись и не общались,
      – подчеркнул Труба.

      На вопрос, почему чуть ли не по всем заявлениям Портнова в ГБР открывают производство, директор бюро нашел объяснения. Мол, вероятно, заявления соответствуют форме и в них изложены фактические обстоятельства преступления.

      "Следователь не имеет других полномочий, кроме как открыть уголовное производство. Производство – это же не приговор, лишь возможность следственным путем проверки доводов осуществить расследование тех или иных фактических обстоятельств дела", – пояснил директор ГБР.

      В то же время, Труба подчеркнул: он не анализировал, действительно ли все заявления Портнова регистрировали. Говорит, могли быть и отказы. Также он не знает точного количества таких заявлений.

      Глава ГБР опроверг также информацию о том, что все 13 уголовных производств против Петра Порошенко зарегистрированы соответствующими заявлениями Портнова:

      Точно нет. Они открыты по заявлениям руководителей общественных организаций, других депутатов, в том числе, возможно, и правоохранительных органов.

      Кто такой Андрей Портнов?
      Это юрист, который работал на команду беглого президента Януковича. Считают, что именно он разрабатывал "диктаторские законы" от 2014 года, направленные против Евромайдана. После Революции Достоинства бежал в Россию, впоследствии жил в Австрии. Ранее находился под санкциями ЕС, но его изъяли из санкционного списка, когда он выиграл суд "Портнов против Совета ЕС". Сейчас Портнов вернулся в Украину и чрезвычайно активно противостоит пятому президенту Петру Порошенко.

      Почему связывают Портнова и Трубу

      • После возвращения в Украину Андрей Портнов взялся осуществлять активную информационную деятельность.
      • В частности, СМИ заметили, что он часто публикует в своем телеграмм-канале информацию раньше, чем она появляется в официальных источниках – Генпрокуратуре и ГБР.
      • Петр Порошенко, против которого агрессивно настроен Андрей Портнов, намекал, что именно директор ГБР сливает информацию Портнову.
      • Труба в ответ заявлял, что не знает, откуда у Портнова конфиденциальная информация.
      После кодирования спутникового сигнала за просмотр телеканалов нужно будет платить
      27 ноября
      1146
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Государственное бюро расследований Роман Труба Новости Украины Новости политики Андрей Портнов
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