Он готовит почву для парламентских выборов, – Бутусов о раздаче должностей Порошенко

Шеф-редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов в программе "Что это было" рассказал о том, почему Петр Порошенко раздает должности и какие последствия это будет иметь для Владимира Зеленского.

Зачем Петр Порошенко раздает должности

– Его уровень амбиций после поражения на выборах совсем не упал, а даже наоборот. Раздавая должности, он готовит почву для будущих парламентских выборов, то есть усиливает свои позиции во власти и силовых структурах. На самом деле его назначения очень разные. Например, он назначил нескольких действительно хороших людей, но вместе с тем к власти пришли и те, кто вызывают беспокойство со стороны общественности.

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– Я думаю, самыми нелепыми назначениями были:

Начальник личной охраны президента Юрий Федоров, которого перевели в военную разведку, а уже через неделю он получил звание генерал-лейтенанта. Первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Павел Демчина, который известен многими коррупционными делами, по неофициальной информации, получил звание генерал-полковника.

Может ли новый президент изменить ситуацию

– Конечно, есть определенные процедуры, которые определяют предоставление досрочных званий. Это не касается должностей генералов, но, я думаю, что какие-то шаги сделать можно. Скажем, в случае с Федоровым можно провести служебное расследование. Потому что как человек, который всего неделю проработал в новой структуре, мог сразу получить повышение? Что же он такое сделал?



Юрий Федоров

Назначение судей

Нардеп и ведущий программы Сергей Лещенко сообщил, что 14 мая председателем Конституционного суда стала Наталья Шаптала, которая работает в КС еще со времен экс-президента Виктора Януковича. Он добавил, что в Конституционном суде, который решает многие важные для Украины вопросы, остались судьи Януковича, которые в 2010 году дали экс-президенту дополнительные полномочия, которые позволили ему узурпировать власть.

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