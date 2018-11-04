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      Он излучает сексуальность, – Ольга Сумская прокомментировала сотрудничество с Олегом Винником

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      Ольга Сумская об Олеге Виннике
      Ольга Сумская об Олеге Виннике / hochu.ua

      Актриса Ольга Сумская снялась в новом клипе Олега Винника "Роксолана". Звезда откровенно рассказала, почему у артиста столько поклонниц.

      Популярный певец Олег Винник всего за несколько лет стал своеобразным секс-символом украинского шоу-бизнеса. От артиста в восторге миллионы поклонниц, среди которых – немало знаменитостей. Как призналась Ольга Сумская в программе "Светская жизнь", все дело в чрезвычайной харизме певца.

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      "Он излучает сексуальность, ну и все мы замечаем. Харизма – аж лучами. Невероятный аромат роскошных одеколонов всегда, эти мышцы, костюм, стиль, голос. Вот он умел себя создать. Кто-то может не понять, что у него. А вот солнечная энергия. Он умеет подарить себя женщинам", – отметила Ольга Сумская.

       

      По словам актрисы, перед тем, как она согласилась на съемки с Олегом Винником звезда обсудила это предложение со своим мужем Виталием Борисюком. Однако перед камерой он опроверг это, отметив, что Ольга Сумская не советовалась с ним относительно съемок в клипе. Вероятно, Виталий Борисюк приревновал свою возлюбленную к зажигательному Олегу Виннику.

      Теги: Новости Украины LifeStyle Олег Винник Музыка
      Источник: 24 Канал
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