Он излучает сексуальность, – Ольга Сумская прокомментировала сотрудничество с Олегом Винником

Актриса Ольга Сумская снялась в новом клипе Олега Винника "Роксолана". Звезда откровенно рассказала, почему у артиста столько поклонниц.

Популярный певец Олег Винник всего за несколько лет стал своеобразным секс-символом украинского шоу-бизнеса. От артиста в восторге миллионы поклонниц, среди которых – немало знаменитостей. Как призналась Ольга Сумская в программе "Светская жизнь", все дело в чрезвычайной харизме певца.

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"Он излучает сексуальность, ну и все мы замечаем. Харизма – аж лучами. Невероятный аромат роскошных одеколонов всегда, эти мышцы, костюм, стиль, голос. Вот он умел себя создать. Кто-то может не понять, что у него. А вот солнечная энергия. Он умеет подарить себя женщинам", – отметила Ольга Сумская.

По словам актрисы, перед тем, как она согласилась на съемки с Олегом Винником звезда обсудила это предложение со своим мужем Виталием Борисюком. Однако перед камерой он опроверг это, отметив, что Ольга Сумская не советовалась с ним относительно съемок в клипе. Вероятно, Виталий Борисюк приревновал свою возлюбленную к зажигательному Олегу Виннику.