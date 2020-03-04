Он является неоднозначным человеком, – Юраш из "Слуги народа" рассказал о связях с Аваковым
Вместе с отставкой Алексея Гончарука планируют обновить Кабмин, но некоторые чиновники останутся на своих должностях. Одним из таких является министр внутренних дел Арсен Аваков.
В прямом эфире 24 канала депутат из "Слуги народа" Святослав Юраш рассказал о том, почему Аваков является не такой однозначной личностью, как могут считать некоторые люди.
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"Авакова я знаю со времен Майдана, где он был одним из ключевых игроков от тогдашних оппозиционных сил", – отметил он.
Я помню Харьков 2014 года, когда ситуация была спасена, благодаря ему также. У меня есть немало друзей, которые взаимодействовали с ним, слышал от них и хорошее, и плохое. Он является неоднозначным человеком, каким его рисуют многие игроки,
– пояснил Юраш.
Также нардеп добавил, что ему важно мнение коллег из правоохранительного комитета. По его словам, от них есть очень четкий месседж о том, что Аваков идет на взаимодействие.
Что происходило в Харькове в 2014 году?
В 2014 году вооруженные пророссийские элементы захватили Харьковскую ОГА. Стало известно, что под контролем протестующих – Харьковская и Донецкая обладминистрации и Луганское управление СБУ.
Министерство внутренних дел и Национальная гвардия Украины под руководством Арсена Авакова и командующего Нацгвардии Степана Полторака должны были взять под контроль ситуацию в Харькове, Председатель СБУ Валентин Наливайченко – в Луганске, а генпрокурор Виталий Ярема – в Донецке.
Гвардейцы предотвратили создание очередной так называемой "республики", освободив штурмом администрацию от сепаратистов.
Что известно о кадровых изменениях в Кабмине
В новом правительстве Шмыгаля останутся на своих должностях:
- вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
- министр юстиции Денис Малюська;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- а вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.
Кто и какие должности займет в обновленном правительстве
- министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;
- главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба;
- министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского;
- Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец;
- на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана;
- министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова;
- министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова;
- министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский;
- Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;
- министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов;
- МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.
Отметим, Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта избрала нового главу Правительства Украины. Им стал бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.