Он является неоднозначным человеком, – Юраш из "Слуги народа" рассказал о связях с Аваковым

Вместе с отставкой Алексея Гончарука планируют обновить Кабмин, но некоторые чиновники останутся на своих должностях. Одним из таких является министр внутренних дел Арсен Аваков.

В прямом эфире 24 канала депутат из "Слуги народа" Святослав Юраш рассказал о том, почему Аваков является не такой однозначной личностью, как могут считать некоторые люди.

Читайте также: Почему Авакова оставят на должности – объяснения Корниенко

"Авакова я знаю со времен Майдана, где он был одним из ключевых игроков от тогдашних оппозиционных сил", – отметил он.

Я помню Харьков 2014 года, когда ситуация была спасена, благодаря ему также. У меня есть немало друзей, которые взаимодействовали с ним, слышал от них и хорошее, и плохое. Он является неоднозначным человеком, каким его рисуют многие игроки,

– пояснил Юраш.

Также нардеп добавил, что ему важно мнение коллег из правоохранительного комитета. По его словам, от них есть очень четкий месседж о том, что Аваков идет на взаимодействие.

Что происходило в Харькове в 2014 году?

В 2014 году вооруженные пророссийские элементы захватили Харьковскую ОГА. Стало известно, что под контролем протестующих – Харьковская и Донецкая обладминистрации и Луганское управление СБУ.



Министерство внутренних дел и Национальная гвардия Украины под руководством Арсена Авакова и командующего Нацгвардии Степана Полторака должны были взять под контроль ситуацию в Харькове, Председатель СБУ Валентин Наливайченко – в Луганске, а генпрокурор Виталий Ярема – в Донецке.



Гвардейцы предотвратили создание очередной так называемой "республики", освободив штурмом администрацию от сепаратистов.

Что известно о кадровых изменениях в Кабмине

В новом правительстве Шмыгаля останутся на своих должностях:

вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров ;

; министр юстиции Денис Малюська ;

; министр внутренних дел Арсен Аваков ;

; а вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба будет теперь и министром иностранных дел.

Кто и какие должности займет в обновленном правительстве

министром соцполитики вместо Юлии Соколовской предлагают назначить Марину Лазебную;

главой Минветеранов вместо Оксаны Коляды назначат Сергея Бессараба ;

; министром финансов вместо Оксаны Маркаровой предлагают Игоря Уманского ;

; Минздрав вместо Зоряны Скалецкой возглавит Илья Емец ;

; на Минобороны вместо Андрея Загороднюка предлагают Андрея Тарана ;

; министром энергетики вместо Алексея Оржеля планируют Ивана Плачкова ;

; министром развития общин и территорий вместо Дениса Шмыгаля предлагают Алексея Чернышова ;

; министром экономики вместо Тимофея Милованова будет Роман Жуковский ;

; Тимофея Милованова планируют назначить министром агропромышленного комплекса;

планируют назначить министром агропромышленного комплекса; министром Кабинета министров вместо Дмитрия Дубилета будет назначен Олег Немчинов ;

; МИД вместо Вадима Пристайко возглавит Дмитрий Кулеба.

Отметим, Верховная Рада на внеочередном заседании 4 марта избрала нового главу Правительства Украины. Им стал бывший глава Ивано-Франковской облгосадминистрации Денис Шмыгаль.