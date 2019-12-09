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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      "Он ничего не будет пересматривать" : в РФ заявили о позиции Путина на нормандском саммите

      5 Читати новину українською
      Владимир Путин / Getty images

      Позиция, с которой российский лидер Владимир Путин едет на встречу "нормандской четверки" в Париж, является жесткой. Он потребует последовательного выполнения минских договоренностей и от своих слов не отступит.

      Об этом рассказали источники, которые принимали участие в подготовке саммита с российской стороны, в комментарии изданию "Комерсант".

      Узнайте больше: Нормандская встреча в Париже: чего ожидать от Зеленского и Путина

      "Есть ожидания, что Зеленскому три гаранта выполнения соглашений объяснят, что они не подлежат ревизии. Что нельзя поменять их логику, суть, очередность пунктов "Комплекса мер по выполнению минских соглашений". Сделки одобрены Советом Безопасности ООН, а лидеры, с которыми Зеленский встретится, – гаранты", – рассказала так называемая министр иностранных дел псевдореспубликы "ДНР" Наталья Никонорова.

      В то же время, источник, близкий к переговорному процессу, подчеркивает: свою позицию Россия не будет менять, а будет отстаивать и делать это будет решительно.

      Для украинской стороны эта встреча – политический акт, а для нас – работа. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать,
      – уточнили позицию Путина в Кремле.

      Актуально: Нормандская встреча 2019: эксперт назвал худший сценарий для Украины

      Что известно о встрече в нормандском формате:

      • 9 декабря 2019 года во Франции на переговоры впервые за три года соберутся лидеры Украины, Франции, Германии и России. Нормандская четверка встретится в Париже в 16 часов по местному времени (это 17 часов по Киеву). После, запланирована совместная конференция.
      • Перед заседанием канцлер Германии Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентами России и Украины: в 15 часов будет общаться наедине с Путиным, а через пол часа – с Зеленским.
      • По убеждению экспертов, не стоит ожидать особых результатов. Главная причина – позиции Украины и России остались неизменно противоположными. Зеленский настаивает на выполнении сначала части безопасности Минских соглашений, а затем политической. Россия хочет проведения выборов в ОРДЛО и прямых переговоров Киева с пророссийскими оккупационными администрациями.
      • Кроме того, многие эксперты утверждают, что любая сделка будет для Украины отрицательной, ведь содержит в себе компромисс.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Владимир Зеленский Украина – Россия Владимир Путин Нормандский формат Нормандская встреча 2019 Новости политики Война на Донбассе Минские договоренности Новости России
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