Позиция, с которой российский лидер Владимир Путин едет на встречу "нормандской четверки" в Париж, является жесткой. Он потребует последовательного выполнения минских договоренностей и от своих слов не отступит.

Об этом рассказали источники, которые принимали участие в подготовке саммита с российской стороны, в комментарии изданию "Комерсант".

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"Есть ожидания, что Зеленскому три гаранта выполнения соглашений объяснят, что они не подлежат ревизии. Что нельзя поменять их логику, суть, очередность пунктов "Комплекса мер по выполнению минских соглашений". Сделки одобрены Советом Безопасности ООН, а лидеры, с которыми Зеленский встретится, – гаранты", – рассказала так называемая министр иностранных дел псевдореспубликы "ДНР" Наталья Никонорова.

В то же время, источник, близкий к переговорному процессу, подчеркивает: свою позицию Россия не будет менять, а будет отстаивать и делать это будет решительно.

Для украинской стороны эта встреча – политический акт, а для нас – работа. Если в соглашениях написано, что выборы должны быть досрочными, значит, их нельзя совместить с очередными. Никто не будет ничего пересматривать,

– уточнили позицию Путина в Кремле.

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Что известно о встрече в нормандском формате: