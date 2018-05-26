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"Он оказался таким, как все": финалистка шоу "Холостяк" Галя прокомментировала свой выход

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Финалистка шоу
Финалистка шоу "Холостяк" Галя прокомментировала свой выход из проекта / Скриншот

Финалистка проекта Галина Периташ прокомментировала свой выход из романтического шоу "Холостяк" в своем блоге.

Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

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"Почему все так?" – Потому что он оказался таким, как все,
– заявила девушка.

Галина добавила, что главный герой шоу, холостяк Рожден Ануси "был в шаге от того, чтобы подтвердить веру, что он не такой как все".

Финалистка отметила, что он не смог дать шанс их истории.

Напомним, всего в шоу за сердце Рождена боролись 26 девушек, но победительницей стала только одна – 21-летняя Иванна Гончарук из Луцка. Идеал мужчины Иванны – харизматичный, целеустремленный, умный, заботливый, сильный, сексуальный, надежный и с чувством юмора.

Что такое шоу "Холостяк"? Это реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

Главным героем 8 сезона стал музыкант, певец и саунд-продюсер Рожден Ануси (сценическое имя ROZHDEN).

В каждом выпуске главный герой встретится с одной или сразу несколькими девушками в разных местах. Во время встреч девушки должны понравиться Холостяку, чтобы заинтересовать его и избавиться от конкуренток.

Теги: Новости Украины LifeStyle
Источник: 24 Канал
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