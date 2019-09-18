Он пьян, – Кличко о мужчине, который угрожал взорвать мост Метро

Бывший военный Алексей Белько, который угрожал взорвать мост Метро, находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Требования "минера" были непонятными, об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал журналистам. Однако чего именно требовал Белько, Кличко сказать отказался.

Важно: Кто такой Алексей Белько – мужчина, угрожающий взорвать мост "Метро" в Киеве

"Он находится в состоянии алкогольного опьянения, то ли наркотического. С ним была телефонная связь и можем сказать, что он был в неадекватном состоянии", – сообщил мэр Киева.

В то время, когда Кличко разговаривал с журналистами, бронетранспортер правоохранителей штурмовал автомобиль Белько. Впоследствии мужчину задержали.

Что произошло на мосту Метро в Киеве?

Мужчина, как впоследствии стало известно – выходец из аннексированного Крыма Алексей Белько, подъехал на мост в автомобиле Opel белого цвета. Посредине моста он вышел из машины и начал угрожать все взорвать. Еще через некоторое время Белько стрелял из автомата в воздух.

Полиция предполагала, что он может готовить теракт. На месте инцидента стянуты все подразделения спецслужб и бронированная техника. К мосту Метро приехали глава МВД Арсен Аваков и начальник полиции Андрей Крищенко. Там находился и мэр Киева Виталий Кличко.