Он позволил себе ждать три года: почему нормандского формата не было с 2016

Последняя встреча в нормандском формате состоялась еще за президентства Порошенко в 2016 году. И только через три года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин встретились вновь. О том, почему переговоров в нормандском формате не было длительное время – читайте дальше.

Как сказал политический обозреватель Дмитрий Литвин в прямом эфире 24 канала, медиа подают отсутствие встречи в нормандском формате в таком контексте, мол, Путин не хотел разговаривать с Порошенко. Но это не так.

Интересно! Нормандская встреча: начались переговоры Зеленского с Макроном – видео

Он пояснил, что на самом деле в 2016 году Петр Порошенко взял на себя конкретные обязательства. Он пообещал развести войска на нескольких участках фронта, а также дал обещание по формуле Штайнмайера.

Дал обещание, но не выполнял. И Путин ждал. Представьте себе, он позволил себе ждать три года. О чем это говорит? Если Зеленский внесет какое-то обещание, то потом Путин будет ждать годы, пока Зеленский его не выполнит,

– добавил Литвин.

Что известно о встрече в нормандском формате

Зеленский уже прибыл на саммит в нормандском формате в Елисейский дворец в Париже. Там его на лестнице встретил Макрон.



Владимир Зеленский с Эммануэлем Макроном

В составе украинской делегации вместе с Зеленским прибыли:

глава Офиса Президента Андрей Богдан;

министр энергетики Алексей Оржель;

исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко;

глава МИД Вадим Пристайко;

помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир;

заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко;

глава СБУ Иван Баканов;

глава МВД Арсен Аваков;

начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Каке вопросы Зеленский планировал поднять на саммите