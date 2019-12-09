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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Он позволил себе ждать три года: почему нормандского формата не было с 2016

      12 Читати новину українською
      Владимир Путин и Петр Порошенко / infobalkani.wordpress.com

      Последняя встреча в нормандском формате состоялась еще за президентства Порошенко в 2016 году. И только через три года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин встретились вновь. О том, почему переговоров в нормандском формате не было длительное время – читайте дальше.

      Как сказал политический обозреватель Дмитрий Литвин в прямом эфире 24 канала, медиа подают отсутствие встречи в нормандском формате в таком контексте, мол, Путин не хотел разговаривать с Порошенко. Но это не так.

      Интересно! Нормандская встреча: начались переговоры Зеленского с Макроном – видео

      Он пояснил, что на самом деле в 2016 году Петр Порошенко взял на себя конкретные обязательства. Он пообещал развести войска на нескольких участках фронта, а также дал обещание по формуле Штайнмайера.

      Дал обещание, но не выполнял. И Путин ждал. Представьте себе, он позволил себе ждать три года. О чем это говорит? Если Зеленский внесет какое-то обещание, то потом Путин будет ждать годы, пока Зеленский его не выполнит,
      – добавил Литвин.

      Что известно о встрече в нормандском формате

      Зеленский уже прибыл на саммит в нормандском формате в Елисейский дворец в Париже. Там его на лестнице встретил Макрон.


      Владимир Зеленский с Эммануэлем Макроном

      В составе украинской делегации вместе с Зеленским прибыли:

      • глава Офиса Президента Андрей Богдан;
      • министр энергетики Алексей Оржель;
      • исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко;
      • глава МИД Вадим Пристайко;
      • помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир;
      • заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко;
      • глава СБУ Иван Баканов;
      • глава МВД Арсен Аваков;
      • начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

      Каке вопросы Зеленский планировал поднять на саммите

      • Украинская сторона планировала обсудить прекращение войны на Донбассе. В частности – вопрос разведения войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и тему оккупированного Крыма.
      • Договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года.
      • Зеленский анонсировал, что будет требовать на саммите, чтобы будущие местные выборы в ОРДЛО состоялись по украинскому законодательству, а границы были под контролем государства.
      • Что касается Крыма, то Зеленский обещал предложить новый формат. В частности – привлечь к обсуждению этой темы США.
      • Перед саммитом предполагалось, что на встрече может остро встать вопрос поставок газа.

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Нормандский формат Газ Сергей Шефир Арсен Аваков Андрей Ермак Нафтогаз Иван Баканов Руслан Хомчак Алексей Оржель Вадим Пристайко Обмен пленными Петр Порошенко Андрей Богдан
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