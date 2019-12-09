Он позволил себе ждать три года: почему нормандского формата не было с 2016
Последняя встреча в нормандском формате состоялась еще за президентства Порошенко в 2016 году. И только через три года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин встретились вновь. О том, почему переговоров в нормандском формате не было длительное время – читайте дальше.
Как сказал политический обозреватель Дмитрий Литвин в прямом эфире 24 канала, медиа подают отсутствие встречи в нормандском формате в таком контексте, мол, Путин не хотел разговаривать с Порошенко. Но это не так.
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Он пояснил, что на самом деле в 2016 году Петр Порошенко взял на себя конкретные обязательства. Он пообещал развести войска на нескольких участках фронта, а также дал обещание по формуле Штайнмайера.
Дал обещание, но не выполнял. И Путин ждал. Представьте себе, он позволил себе ждать три года. О чем это говорит? Если Зеленский внесет какое-то обещание, то потом Путин будет ждать годы, пока Зеленский его не выполнит,
– добавил Литвин.
Что известно о встрече в нормандском формате
Зеленский уже прибыл на саммит в нормандском формате в Елисейский дворец в Париже. Там его на лестнице встретил Макрон.
Владимир Зеленский с Эммануэлем Макроном
В составе украинской делегации вместе с Зеленским прибыли:
- глава Офиса Президента Андрей Богдан;
- министр энергетики Алексей Оржель;
- исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко;
- глава МИД Вадим Пристайко;
- помощники президента Андрей Ермак и Сергей Шефир;
- заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко;
- глава СБУ Иван Баканов;
- глава МВД Арсен Аваков;
- начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.
Каке вопросы Зеленский планировал поднять на саммите
- Украинская сторона планировала обсудить прекращение войны на Донбассе. В частности – вопрос разведения войск, обмен пленными, текст формулы Штайнмайера и тему оккупированного Крыма.
- Договориться с Россией о новом обмене пленными – "всех на всех" до конца 2019 года.
- Зеленский анонсировал, что будет требовать на саммите, чтобы будущие местные выборы в ОРДЛО состоялись по украинскому законодательству, а границы были под контролем государства.
- Что касается Крыма, то Зеленский обещал предложить новый формат. В частности – привлечь к обсуждению этой темы США.
- Перед саммитом предполагалось, что на встрече может остро встать вопрос поставок газа.