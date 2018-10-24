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      Он преодолел опухоль с теннисный мяч, – режиссер Райан Мерфи рассказал о болезни сына

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      Режиссер Райан Мерфи рассказал об онкозаболеваниях сына
      Режиссер Райан Мерфи рассказал об онкозаболеваниях сына / news8000.com

      Знаменитый голливудский режиссер Райан Мерфи откровенно рассказал о страшной болезни сына, которую его семья мужественно пережила. Соответствующее сообщение появилось в его блоге.

      Райан Мерфи признался, что 2 года назад его младшему сыну Форду диагностировали рак. Малыш мужественно боролся с недугом и сейчас отметил свой 4 день рождения.

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      "Хочу познакомить вас с Фордом Теодором Миллером-Мерфи. Сегодня большой день для него и в жизни нашей семьи. Два года назад этому милому, невинному мальчику, хохотуну, который является сторонником Monster Trucks, поставили диагноз нейробластома – это рак у детей, который часто бывает смертельным", – написал Райан Мерфи.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

       

      52-летний режиссер, который воспитывает ребенка совместно со своим мужем, фотографом Дэвидом Миллером, пережили нелегкие времена. Однако все поддерживали онкобольного Форда и делали все возможное для его выздоровления. Мальчик пережил серьезную операцию по удалению опухоли. Как оказалось, она была размером с теннисный мяч и могла бы всего за считанные месяцы унести жизнь ребенка.

      "Форд пережил сложную операцию и немало процедур. Моя лучшая половина, Дэвид Миллер, был это время как скала – сильный, терпеливый и любящий, а я, признаюсь, постоянно дрожал и был развалиной. Форд тоже был сильным, и сейчас у него большой прогресс . Он только отметил свой четвертый день рождения, чему мы очень рады", – добавил Райан Мерфи.

      По словам кинорежиссера, опухоль у его сына обнаружили во время обычной консультации у врача. Сам мужчина и не подозревал, что ребенок может иметь онкозаболевание, ведь никаких проявлений болезни не было. Медики Лос-Анджелесской клиники вовремя обнаружили и прооперировали Форда, спасая ему жизнь. В благодарность Райан Мерфи сделал госпиталю щедрое пожертвование –  10 миллионов долларов, чтобы и другим детям предоставили такую ​​же помощь, как и сыну голливудской звезды.

      Кто такой Райан Мерфи?Известный в США режиссер, работавший над фильмами "Есть, молиться, любить", "Американская история ужасов", "Королева крика", "Хор", "На острой грани", "Новая норма" и др. Свою карьеру Райан Мерфи начинал с журналистики, впоследствии писал сценарии для кино и экранизировал несколько историй. Многие его работы были номинированы на престижные премии, в частности, "Золотой глобус" и "Эмми". Что касается личной жизни, то в июле 2012 года мужчина женился на фотографе Дэвиде Миллере. Уже в декабре суррогатная мать родила для пары сына Логана, а в октябре 2014 года на свет появился их младший сын – Форд.

      Теги: Дети и несовершеннолетние Кино LifeStyle Онкозаболевания Голливуд
      Источник: 24 Канал
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