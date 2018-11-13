Он психически болен! – премьер Чехии возразил, что насильно отправил сына в оккупированный Крым

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш отправил своего сына в оккупированный Крым, чтобы избежать допроса по делам о коррупции.

Об этом рассказал его сын, который сейчас живет в Швейцарии, пишет Seznam Zpravy.

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Андрей Бабиш-младший сообщил, что произошло это насильно, чтобы тот не мог давать показания по коррупционному делу конференц-центра "Гнездо аиста", в рамках которой его отца обвиняют в злоупотреблении субсидиями ЕС.

Однако сам премьер Чехии отрицает такую информацию. И вообще заявляет, что его сын так говорит из-за психических заболеваний.

Мой сын психически болен. Он принимает лекарства, его следует контролировать, он живет с матерью в Швейцарии. Мой сын не был похищен, он добровольно покинул Чехию. Полиция расследовала этот вопрос и пришла к выводу, что похищения никогда не было,

– заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Напомним, Чехия одной из первых осудила псевдовыборы на оккупированном Донбассе, которые состоялись 11 ноября. В министерстве иностранных дел страны считают, что "выборы" на оккупированных пророссийскими боевиками территориях Востока Украины способствуют дальнейшей дестабилизации ситуации.