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      Он сделал так, как должен был сделать каждый, – мать пленного украинского моряка Небылицы

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      Пленный украинский моряк Богдан Небыль
      Пленный украинский моряк Богдан Небыль / Tass.ru

      Сегодня – полгода с тех пор, как россияне захватили в плен 3 корабля украинских моряков в Черном море. По сей день все 24 военнопленных остаются в СИЗО "Лефортово" в Москве под незаконным арестом.

      Вашему вниманию волнующая история о посаженном за решетку украинском моряке, командире бронированного артиллерийского катера "Никополь", старшем лейтенанте Военно-Морских Сил ВСУ Богдане Небылице, который в 2014-м исполнял гимн Украины на аннексированном полуострове при поднятии российского флага так, что пение не смог заглушить даже оркестр оккупантов.

      В проникновенном интервью матери пленного моряка Валентины Небылицы читайте о том, что Богдан рассказывал семье о первых минутах оккупации Крыма, что он пишет в письмах из российской тюрьмы и почему ее сын сделал так, как должен был сделать каждый.

      матір Богдана Небилиці полоненого українського військового
      Мать Богдана Небылицы Валентина

      Как Богдан решил связать жизнь с Военно-Морскими Силами? И как Вы к этому отнеслись?

      С детства Богдан мечтал побывать на море. После 9 класса они с друзьями решили учиться на моряков. Друзья вскоре передумали, а сын решил попробовать поступить в Севастопольский военно-морской лицей. А он же далеко от дома нигде не был, даже на море никогда не был, потому что помогал в селе Глазовом на Сумщине нам с отцом, деду с бабой помогал. Ответственный был с самого детства. Если сказал, что сделает – то закон для него. Поэтому мы уже не возражали. А отец настоял: если хочет, пусть едет.

      Богдан Небилиця полонений український військовий
      Богдан Небылица

      И вот его мечта осуществилась - успешно вступил в морской флот. Какие он имел первые впечатления от учебы?

      В семье не было военных, только отец и дяди служили в армии. Вскоре Богдан после удачного вступления в Севастопольский военный лицей приехал домой. Знаете, как бывает в селе, мы по этому случаю устроили гостину. Вот все веселятся, а Богдан сидит опечаленный, рассказывала его крестная. Ответил, что приуныл, потому что не хочет опозорить ни отца, ни мать, ни деда. Чувствовал ответственность. Крестная ответила, что справится, ведь мы верим в него. Рассказывала потом, что никогда не забудет его глаза... И я сейчас говорю отцу, что он действительно не опозорил нас. Ни село, ни район, ни Украину. Мы гордимся им.

      О вашем сыне страна узнала еще в 2014-м году, когда "нахимовцы" пели государственный гимн во время церемонии поднятия российского флага в Академии. Гимн не удалось заглушить оккупантам даже оркестром. Богдан Небыль был среди тех, кто протестовал против аннексии Крыма и отказался становиться подконтрольным Путину. Вы об этом узнали по телевизору... Что можете рассказать о тех временах?

      Тогда он учился в Академии Военно-Морских Сил имени Нахимова. Мы смотрели телевизор и увидели в новостях ребят. Я глянула и говорю мужу: "А сын наш где?". Он ответил: "Во втором ряду первый стоит наш Богдан..."

      Курсанти
      Курсанты Академии ВМС имени Нахимова

      Мы все поняли. Он остался на нашей стороне, как и должно быть. А до того мы не могли связаться с ним, ведь у них забрали телефоны.

      Что известно о событиях после пения гимна?

      Как только позвонишь ему, он по работе почти ничего не рассказывал. Лишь отвечал: "Мама, папа, все хорошо, не переживайте". После пения гимна Украины он впоследствии позвонил нам, тоже ничего особо не рассказывал. Лишь сообщил, что их скоро перевезут в Одессу. Сказал, что жив-здоров, услышали голос. И все. Обрадовались, что жив.

      Богдан Небилиця полонені українські моряки
      Богдан Небилица на фоне украинского артиллерийского катера "Никополь"

      Каждый должен был сделать так, как он сделал. Известие о протесте курсантов облетело всю Украину, нам начали звонить волонтеры и предлагать помощь. Через неделю его вывезли из Крыма. Мы, знаете, как весточки ждали?. А у нас старенький дед с бабой. Вот им скоро по 90 лет. Как тогда в 2014-м, так и сейчас, очень ждут его возвращения... А флаг, что его Богдан привез из Крыма и повесил в родительском доме, и по сей день висит.

      Вашего сына после оккупации полуострова перевели на материковую часть Украины, где в 2016-м он закончил обучение в Институте Военно-Морских Сил Одесской морской академии. С 2016-го по 2018-й Богдан был командиром нескольких артиллерийских бронированных катеров.

      Известно, что его должны были назначить командиром американского патрульного Катера "Айленд" и он должен был приступить к исполнению обязанностей. Но по сей день из-за плена не суждено... Расскажите об этой части его жизни. Чем делился с семьей?

      Про Севастополь и перевозку из Крыма он ничего не хотел вспоминать. А работа моряком ему нравилась. Говорил, что это его. Мы чувствовали гордость за сына. И сейчас чувствуем. Мы гордимся, любим его, ждем с нетерпением... Если бы можно было бы передать ему эти слова. Вся родня ждет. Недавно у моей дочки родился сыночек, назвали в честь него Богданчиком. И дед все повторяет бабе, чтобы не умирала и дождалась внука.

      Богдан Небилиця в російському полоні
      Богдан Небилиця в российском плену

      Сейчас Богдан Небылица находится за решеткой СИЗО "Лефортово" в Москве. Как Вы держите связь с сыном? Общается с семьей в письмах?

      Связь беспрепятственно держим с консулами и адвокатами, которые бывают у него раз в месяц. По телефону с сыном за полгода российского плена ни разу не говорили. А письма от него приходят. Мы получили за полгода четыре письма. У Богдана в крови звучит патриотизм. Пишет, что у него все хорошо... Убеждает, что скоро увидимся. Просит не переживать. Пишет: "Мама, папа, прошу прощения за то, что два раза за меня вы волнуетесь. У меня все в порядке. Я вас люблю".

      Богдан Небилиця російський полон полонені моряки Росія СІЗО
      Небилица вместе с другими украинскими пленными моряками

      Письма поддержки Богдану Небылице необходимо писать на русском языке и отправлять по адресу: ФКУ СИЗО-2 УФСИН России Г. Москва, ул. Лефортовский Вал, д. 5, Г. Москва, 111020, Российская Федерация.

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      Теги: Украина – Россия Украинские моряки в плену Новости Украины Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Интервью
      Источник: 24 канал
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