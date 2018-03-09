Он учил нас любить свою страну, – Вакарчук о Шевченко

По случаю 204 годовщины со дня рождения Тараса Шевченко лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук процитировал отрывок из стихотворения Кобзаря и напомнил украинцам, чего он научил людей.

Об этом музыкант написал на своей странице в Twitter.

"Здається – кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…" Он учил нас любить свою страну. Он учил нас чувствовать ее. Великий человек!", – с восторгом отметил Святослав, добавив хэштег Тарас Шевченко.

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«Здається - кращого немає нічого в Бога, як Дніпро та наша славная країна…» ...Він вчив нас любити свою країну. Він вчив нас відчувати її. Великий чоловік! #ТарасШевченко — Svyatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 9 березня 2018 р.

Кто такой Тарас Шевченко? Это выдающийся украинский поэт, писатель (драматург, прозаик), художник, общественный и политический деятель. Национальный герой и символ Украины. В своем творчестве он отразил именно те мысли и настроения, которые были важными в жизни украинцев его времени. Сегодня в Украине именем Тараса Шевченко названо более тысячи географических объектов, учебных заведений и организаций. Его произведения переведены на многие языки мира.