"Он унижает мое достоинство": митрополит Симеон подал в суд на главу УПЦ МП Онуфрия

Митрополит Винницкий и Барский Симеон, перешедший из Московского патриархата в Православную церковь Украины подал в суд на своего бывшего руководителя – главу УПЦ МП митрополита Онуфрия. Мол, тот все время унижает его честь и достоинство.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 канала.

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Этот судебный процесс – уникальный, ведь впервые в Украине бывший руководитель епархии Московского патриархата обратился в мирской суд относительно защиты чести и достоинства.

Однако вопрос не только в этом, но и в имущественных и юридических правах. Оказалось, что суд наложил запрет на регистрацию нового наместника епархии МП Варсонофия. То есть, сейчас он фактически без должности и не имеет доступа к банковским счетам и имуществу винницкой епархии. Соответственно, Московский патриархат в Виннице - без юридического руководителя.



Архиепископ Варсонофий

Судебное заседание 30 января все же не произошло, его перенесли из-за болезни судьи на неопределенный срок. Представители УПЦ МП убеждены, что судьи специально затягивают дело.

Более 500 верующих Московского патриархата пришли к зданию городского суда в Виннице, чтобы выразить свою поддержку митрополиту Онуфрию. Все обошлось мирно, никаких столкновений не возникало. Отметим, что самого митрополита Симеона в суде не было.

Всего в новосозданную Православную церковь Украины перешли почти полторы сотни приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата и сейчас ПЦУ имеет уже около 7 тысяч приходов.

В то же время, УПЦ Московского патриархата насчитывает более 12 тысяч официально зарегистрированных приходов в Украине, однако реальное их количество меньше, и составляет около 10 тысяч.

Как создавалась Православная церковь Украины?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.



После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить прихода храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому в течение 3 месяцев УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.