Он упал: рейтинг Путина впервые снизился до самой низкой отметки за последние 5 лет
Рейтинг руководителя Кремля Владимира Путина с 10 по 17 июня снизился с 62% до 54%. Это самый низкий уровень оценки деятельности российского гаранта с 2013 года.
Такие данные обнародовал Фонд "Общественное мнение" (ФОМ), передает Meduza.
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Социологи предполагают, что на снижение рейтинга Путина повлиял рост цен на бензин и непопулярные решения относительно пенсионной реформы в стране.
Кроме того, по данным "Всероссийского центра изучения общественного мнения", уровень одобрения деятельности Путина упал с 77% 10 июня до 72% 17 июня. Также снизился рейтинг по работе премьер-министра и правительства в целом.
Источник: 24 Канал
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