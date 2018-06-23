Он упал: рейтинг Путина впервые снизился до самой низкой отметки за последние 5 лет

Рейтинг руководителя Кремля Владимира Путина с 10 по 17 июня снизился с 62% до 54%. Это самый низкий уровень оценки деятельности российского гаранта с 2013 года.

Такие данные обнародовал Фонд "Общественное мнение" (ФОМ), передает Meduza. Читайте также: Вместо украинцев и татар: как Путин заселяет оккупированный Крым жителями Сибири и Рязани Социологи предполагают, что на снижение рейтинга Путина повлиял рост цен на бензин и непопулярные решения относительно пенсионной реформы в стране.



Кроме того, по данным "Всероссийского центра изучения общественного мнения", уровень одобрения деятельности Путина упал с 77% 10 июня до 72% 17 июня. Также снизился рейтинг по работе премьер-министра и правительства в целом.