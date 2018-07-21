"Он заставляет нас ссориться с Украиной": в Италии раскритиковали высказывания главы МВД

В Италии раскритиковали скандальные высказывания главы Министерства внутренних дел Сальвини относительно аннексии Крыма и Революции достоинства в Украине.

Об этом сообщает Diario del Web.

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Критику в сторону Сальвини высказал член дирекции оппозиционной популистского правительства Италии Демократической партии Пьеро Фассино.

"Теперь очередь дошла до Украины. Не удовлетворившись ссорой с половиной Европы, неугомонный Сальвини заставляет нас ссориться с Украиной. Кому-то следует напомнить ему, что "много врагов и много чести" привели Италию к катастрофе", – заявил Фассино.

Напомним, что глава итальянского министерства внутренних дел и глава правой партии "Лига" Маттео Сальвини считает, что аннексия Крыма была законной, а в Украине в 2014 году состоялась "псевдореволюция".