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      "Она – о настоящем": в киевском театре имени Франко поставили пьесу Шекспира "Кориолан"

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      Впервые в Украине воссоздадут трагедию Уильяма Шекспира "Кориолан" о извечной борьбе за власть и за справедливость. Это история легендарного древнеримского полководца, который своими подвигами достиг настоящей славы, однако из-за политических манипуляций был признан врагом народа и получил пожизненное изгнание.

      Герой пьесы – Кориолан – стремится отомстить народу и объединяется со старым врагом, и за этот выбор он платит собственной жизнью.

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      Алексей Богданович, народный артист Украины, так описал героя: "Кориолан – это такая претензия на роль бога в этой жизни. Он считает себя богом. И, возможно, это было той ошибкой, за которую он, собственно, и поплатился."

      Богомазов
      Режиссер Дмитрий Богомазов

      Режиссер-постановщик спектакля Дмитрий Богомазов рассказал, что ставить Шекспира – всегда испытание не простое, однако этот спектакль поставил довольно быстро, всего за три месяца. В его основу заложена острая политическая драма, которая сегодня не менее актуальна, чем в те времена.

      Было такое ощущение, что Шекспир написал ее вчера. Или же действительно есть какие-то законы или еще что-то, почему мир не меняется. "Кориолан" – очень актуальная пьеса политически, идеологически. Она – о настоящем,
      – отметил режиссер-постановщик спектакля "Кориолан" Дмитрий Богомазов.

      Актуальными в постановке остаются и вопросы семейных отношений, и внутренняя трагедия одного человека.

      Увидеть спектакль зрители смогут уже в этом, 2018 году. Премьера состоится на главной сцене театра Франко, 25 и 27 декабря.

      Теги: Новости Киева Новости Украины Новости культуры
      Источник: 24 канал
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