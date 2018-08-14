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СКАНДАЛ С ФИЛЬМОМ ПРО СТУСА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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Она – Вайкуле, а не Газманов: в чем главный посыл российских пропагандистов

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Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле / Фото со свободных источников

Лайма Вайкуле сообщила, что не поедет в Крым ни за какие деньги, поскольку европейцам это запрещено. За это ее в России осудили, а мракобес Клинцевич даже задался вопросом – сколько отныне будет составлять ее гонорар, если она поедет на гастроли по России.

То есть, государственный служащий угрожает уважаемой и общепризнанной артистке.

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Тут нужно напомнить Клинцевичу, что Лайма Вайкуле, конечно, поет песни по-русски, но вообще-то она из независимого европейского государства Латвия. И когда она говорит, что не поедет, потому что запрещено, то это отражает ровно то, что она законопослушный гражданин, который уважает закон.

Она – Вайкуле, а не Газманов.

Собственно, с ней, с Вайкуле, все, а вот с Клинцевичем не все.

Его, Клинцевича, интересно рассматривать, как скорпиона в банке.

Вот есть такое слово, полностью характеризующее г-на Клинцевича – хамлО. Это когда ты собой ничего не представляешь, но пытаешься что-то сказать про какого-то авторитетного и уважаемого человека; это когда ты ноль, но грозишь Вайкуле.

Но Клинцевич не просто это слово, а хамло государственное, ибо говорит эти словечки с государственных патриотических позиций и для государственной пользы.

Пользу для страны Клинцевич видит в том, чтобы Вайкуле тоже поучаствовала в том, в чем принимал активное участие сам Клинцевич – в преступном захвате и присвоении Крыма. И мысль эта правильная, ибо часовое выступление Вайкуле в Крыму будет означать для зрителей гораздо больше в деле закрепления Крыма за Россией, чем месячное стояние самого Клинцевича на главной площади Симферополя с транспарантом и криками "Крым наш!".

Но это не все умственные характеристики г-на Клинцевича, есть еще кое-что. Помните советское: "Как ты смеешь критиковать Родину, она тебя взрастила-вскормила, воспитала, дала образование, ит.д." Теперь, конечно, слушать эту бодягу смешно, ибо народ уже вспомнил, что родила мать, воспитала семья, ну и тд. Но хамло Клинцевич отчитывает Вайкуле, как будто она ему лично чем-то обязана, а деньги на жизнь зарабатывает не роскошными концертами, а клянчит их на улице или поет по вагонам.

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Если же говорить о главном посыле Клинцевича, то он прост и типичен для российских пропагандистов – мы оттяпали Крым, замарали руки, теперь мы преступники и под санкциями. Так вот, раз мы тебе тут разрешаем петь, то сама замарай руки и стань преступницей, как мы. И будь под санкциями, как мы.

Но Вайкуле из европейской страны Латвии и во этом всем участвовать, видимо, не будет.

Если ей запретят петь в России, а это клинцевичам раз плюнуть, то она, с той же очаровательной улыбкой, подождет, пока клинцевичей выгонят вон.

Она, Вайкуле, в прекрасной физической и моральной форме.

Да и ждать осталось недолго.

Автор: Матвей Ганапольский. Источник: Эхо Москвы

Автор: Блог Медиа
Теги: Скандал Новости России Публикации Новости политики Музыка Новости Крыма Аннексия Крыма
Источник: 24 Канал
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