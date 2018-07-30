Она была бы никем без меня, – отец Меган Маркл ошеломил очередным заявлением

Скандальный отец герцогини Сассекской Меган Маркл в очередной раз дал интервью западным СМИ. Мужчина упрекнул королевскую семью, что они становятся на распре его общения с дочерью, и обиженно заявил, что без него очаровательная Меган была бы никем.

С тех пор как Меган Маркл стала женой британского принца Гарри страсти вокруг ее нового статуса не утихают. Родственники герцогини не прекращают выступать с новыми скандальными заявлениями в СМИ. Так, изданию Express отец Меган – Томас Маркл – дал довольно резкий комментарий.

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Мужчина до сих пор не может простить королевской семье ​​то, что его якобы изолировали от дочери. В то же время Томас Маркл не понимает, почему замечания относительно внешнего вида Меган стало причиной для абсолютного игнорирования американца.

Мне очень больно от того, что она отвернулась полностью от меня. Обычно у меня был номер ее личного помощника во Дворце, которому я оставлял голосовые и текстовые сообщения. Но после того, как я сказал несколько критических замечаний о том, как королевская семья сменила Меган, они изолировали меня,

– заявил Томас Маркл.

Кроме этого, отец Меган Маркл в очередной раз прокомментировал его заявление о будущих детях герцогов Сассекской, которое так взволновало Кенсингтонский дворец, что королева Елизавета II запретила мужчине наведываться в ее резиденцию.

"Меган, видимо, обиделась на меня за то, что я сказал о ребенке. Но она сама говорила последние 6 или 7 лет о том, как сильно хочет иметь собственную семью. Гарри говорил то же самое. Это нормально. Но как только я сказал об этом, то в тот же момент стал персоной нон-грата. Печально, потому что когда в следующем году Меган и Гарри будут иметь ребенка, они лишат его дедушки из-за заявлений, критических для королевской семьи", – отметил Томас Маркл.

Допис, поширений olisa.tv (@theolisatv) 28 Лип 2018 р. о 11:09 PDT

В конце интервью отец герцогини Сассекской достаточно яростно заявил, что уже теряет всякое терпение к долгому молчанию дочери.

Я на грани того, чтобы исчерпать лимит своего терпения к Меган и королевской семье. Они хотят, чтобы я молчал, они хотят, чтобы я ушел. Но я не буду молчать. Я отказываюсь хранить молчание. Меня раздражает чувство превосходства, которое есть у Меган. Она была бы никем без меня. Я сделал ее той герцогиней, какой она есть сейчас. Все, что представляет из себя Меган, создал я сам,

– возмутительно заявил Томас Маркл.

Напомним, Томас Маркл не первый раз попадает в скандальные новости СМИ. Мужчину поймали на махинациях, доведя факт зарабатывания денег на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл. После длительных обсуждений он отказался вести свою дочь к алтарю, заявляя, что имеет запланированную операцию на это время. Однако журналисты предполагают, что именно денежные махинации стали причиной такого неожиданного решения Томаса Маркла.