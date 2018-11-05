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      Она была дикой, – экс-бойфренд Ким Кардашян рассказал пикантные детали о сексе со звездой

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      Ким Кардашян и Рей Джей
      Ким Кардашян и Рей Джей / extratv

      Звезда реалити-шоу Ким Кардашян получила бешеную популярность в 2003 году. Тогда все СМИ обсуждали интимное видео, которое опубликовал ее экс-бойфренд Рэй Джей. На днях мужчина открыл несколько пикантных деталей об отношениях с Ким Кардашян.

      Как сообщает The Sun, мужчина раскрыл немало тайн знаменитости. В частности, Рэй Джей утверждает, что Ким всегда любила выглядеть безупречно, поэтому даже во время секса останавливала партнера, чтобы поправить макияж.

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      "Мы с Ким весело проводили время. Ей не нравилось потеть во время секса, поэтому она могла даже остановиться, чтобы подправить макияж. Она любила готовиться: регулировала правильное освещение и заботилась о хорошем настроении. Иногда становилась дикой: у нее даже был красный чемоданчик Louis Vuitton с секс-игрушками", – откровенно рассказал Рэй Джей.

      Реакция Ким Кардашян не заставила себя ждать. В сети звезда прокомментировала сообщение, в котором опровергла все заявления экс-бойфренда Рэя Джея, назвав их ложными.

      Доказывает, что он патологический лжец. Вы действительно верите этой истории? Для меня это очень смешно,
      – отметила Ким Кардашян.

       

      К слову, нашумевший секс-скандал охватил США в 2003 году: Рэй Джей опубликовал интимное видео с Ким Кардашян. Ролик спровоцировал волну комментариев, которые едва не разрушили нынешние отношения актрисы. Друзья Канье Веста настойчиво просили его прекратить роман с Ким Кардашян. Однако советы близких не повлияли на решение артиста: в мае 2014 года он женился на Ким Кардашьян.

      Стоит отметить, что в СМИ подозревают: видео появилось в сети не без причины. По мнению журналистов, домашний ролик Ким опубликовала сама, послушав совет своей матери Крис Дженнер. Скандал не только добавил рейтинга их шоу "Семейство Кардашян", но и обогатил звезду на несколько миллионов долларов.

      Теги: LifeStyle Секс-скандал Ким Кардашян
      Источник: 24 Канал
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