Она для меня уже не журналист, – Янина Соколова о конфликте с Мосейчук

В одной из программ "Право на власть" в эфире "1+1" журналистка Янина Соколова спросила у представителя Зеленского Руслана Рябошапки о позиции кандидата в отношении войны. Ведущая программы Наталья Мосейчук, не сдерживая эмоций, стала эмоционально ей отвечать.

В эксклюзивном интервью 24 каналу Соколова рассказала, что после того эфира не общалась с Мосейчук и, собственно, не имеет такого желания. Ведь она для Янины – уже не журналист.

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Соколова рассказала, что Рябошапка начал отвечать, а она перебила его подвопросом. Тогда Мосейчук сказала фразу: "Это очень долго, Янин". И начала свой славный спич в роли Ольги Скабеевой Украинского формата.

Конфликт между Мосейчук и Соколовой: смотрите видео

Соколова подчеркнула: независимо от того, кем является владелец твоего канала, нужно оставаться незаангажированным и некомфортным для всех.

Тот, кто создает комфортную ванную для человека, аффилированного владельцем канала, и делает это системно – не является журналистом. Кстати, это изменение, которое произошло сногсшибательно. Она не была такой,

– заверила она.

И добавила, что несмотря на то, что все ресурсы, относящиеся к "1+1", начали писать, как Наталья Мосейчук "поставила ее на место", многие писали обратное. Было очень много перепостов с критикой того, что произошло в эфире.

Там существует человек, который создает улюлюканье и аплодисменты аудитории. То есть редактор, который поднимает руку – и все должны аплодировать. Когда она начала спич с этими нотами, редакторы подняли руки, чтобы зал аплодировал,

– отметила Соколова.

"Мне просто было ее жаль. Но встречи с ней не было. Я слышала, она в интервью на "1+1" сказала, что это не против Янины было, а в целом – против системы. За глаза говорят, что она очень расстроена и сожалеет о своем поступке. Но мне не звонила, хотя у меня есть ее номер, а у нее – мой. Она могла бы это сделать, но ни слова не сказала. К сожалению", – подытожила журналистка.

Смотрите видео полного интервью с Яниной Соколовой: