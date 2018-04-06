Она могла себе позволить жить в любой стране мира, – Гройсман о поддержке Супрун

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман встал на защиту и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.

Об этом сообщает "Зеркало недели".

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Она могла себе позволить жить в любой стране мира, у нее достаточно ресурсов. Но она приехала для того, чтобы помогать раненым на Майдане... жить в Украине,

– сказал Гройсман.

Кроме этого, премьер-министр прокомментировал вопрос подписания деклараций врачами и отметил, что кампания началась 1 апреля и продлится еще долго. Если человек не выберет себе врача, то будет получать помощь там, где получал ранее.

"Не надо стоять ни в каких очередях, не надо никуда ехать", – добавил Владимир Гройсман.

Напомним, 3 апреля комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения поддержал проект постановления об увольнении с должности и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун.