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Она не хотела этого, – появились неожиданные детали развода принцессы Дианы и принца Чарльза

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Прицнеса Диана и принц Чарльз
Прицнеса Диана и принц Чарльз / elle.ua

Со времени гибели принцессы Дианы прошел 21 год, однако ее имя до сих пор не сходит со страниц западных СМИ. Недавно тренер Дженни Риветт рассказала, как происходил развод Леди Ди и принца Чарльза.

Как сообщает The Daily Mail, личный тренер принцессы Дианы решила откровенно рассказать об отношениях королевской четы. Дженни Риветт беседовала с Леди Ди в неформальной атмосфере, поэтому знает довольно много информации, которой представительница королевской семьи делилась во время закрытых тренировок.

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По словам Дженни Риветт, принцесса всегда любила своего мужа Чарльза и не хотела с ним расставаться. Если бы у Леди Ди была такая возможность, она бы спасла свой брак.

Если бы у нее был выбор, она бы осталась и постаралась сделать свой брак счастливым. Принцесса вышла замуж по любви. Не она настаивала на разводе – нет, это обрушилось на нее. Она не хотела расставаться,
– заявила Дженни Риветт.

 

После развода с мужем в 1996 году принцесса Диана потеряла свой королевский титул. Однако британцы еще с большей благосклонностью относились к ней, радушно встречая на каждом мероприятии. В то же время Леди Ди не дала ни одного повода для разговоров о том, что ее это обидело. И Дженни Риветт предполагает, что потеря титула огорчила принцессу.

Думаю, ей просто было больно, как и всем нам. Одно наслоилась на другое. Она была послом Великобритании, ее все любили, она оставалась матерью наследников престола. Почему она должна была потерять свой титул?
– рассказала Дженни Риветт.

Известно, что принцесса Диана и Дженни Риветт не только общались в спортивном зале, но и были подругами вне тренировок. Но в 1990-х их пути разошлись.

"Пресса писала о моем ужасном расставание с Дженни, что не является правдой. Мы обе решили, что после 6 лет занятий, мне следует начать двигаться в другом направлении. Дженни остается моим другом, и я никогда не смогу сполна отблагодарить ее за все, что она сделала для меня", – говорила принцесса Диана журналистам The Chicago Tribune.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Princess Diana (@dianaremembered)

 

Теги: Великобритания LifeStyle Королівська сім'я Звездные разводы
Источник: 24 Канал
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