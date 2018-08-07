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Она не злая мачеха, – принц Гарри впервые рассказал об отношениях с герцогиней Камиллой

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Герцогиня Камилла
Герцогиня Камилла / Getty images

В Великобритании говорят, что принцы Уильям и Гарри недолюбливают свою мачеху Камиллу. Люди убеждены, что мужчины имеют обиду на нее из-за разбиение первого брака принца Чарльза. Впервые развеял эти слухи принц Гарри, который дал откровенное интервью журналистке.

Большинство британцев с восторгом следят за новостями о королевской семье и радостно приветствуют их на торжественных мероприятиях. И только к одной герцогине симпатия людей в разы меньше. Речь идет о жене принца Чарльза – Камилле.

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Это и неудивительно, ведь герцогиню Корнуольскую считают разлучницей предыдущего брака принца с роскошной Дианой. Поговаривали, что принцы тоже недолюбливают Камиллу из-за этого. И хотя принц Чарльз уже 13 лет женат на очаровательной блондинке, ни один представитель королевской семьи не комментировал отношений с герцогиней Корнуольской.

Нарушить молчание решил принц Гарри, который дал интервью журналистке Анджеле Левис, передает Еxpress. Автору его биографии он признался, что имеет теплые отношения с Камиллой.

Если быть откровенным, мы с Уильямом всегда были с ней в очень хороших, близких отношениях. Она не злобная мачеха. Учитывайте ситуацию, в которой она оказалась. Не нужно жалеть меня или Уильяма, лучше проявите сочувствие к ней,
– признался принц Гарри.

 

Внук Елизаветы II заявил, что имеет большое уважение и любовь к герцогине Корнуольской, потому что она сделала счастливым его отца.

"Она потрясающая женщина, и она сделала моего отца очень и очень счастливым, а это самое главное для нас. Уильям и я любим ее так сильно, как вы даже не можете себе представить", – добавил принц Гарри.

 

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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