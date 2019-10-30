Она никогда не был на передовой, ее миссия – помогать в тылу

Она ни разу не отказала мне в помощи. Думаю, Марина вообще никому не отказывалась помогать, если это было в ее силах.

"Можешь помочь поселить родителей одного мальчика? Он в нейрохирургии лежит, тяжелый. Его мама и папа уже несколько недель живут в зале ожидания на вокзале", – пишу Марине Соколовой.

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Она ни разу не отказала мне в помощи. Думаю, Марина вообще никому не отказывалась помогать, если это было в ее силах. Вот и в этот раз родителям мальчика, конечно же, нашелся бесплатный ночлег.

Далеко не первый год Марина волонтерит в Центральном военном госпитале. Она из тех, кто никогда не был на передовой. Да, и, наверное, никогда не будет. Ее миссия – помогать тут, в тылу. Браться за "неудобные" задачи, вроде сбора средств на ремонт уборной в отделении психиатрии. Утешать жен тяжело раненных бойцов. И иногда подбадривать родственников ребят, потерявших на войне стопы, словами: "Это удачная ампутация, скоро бегать будете! Вы только не расстраивайтесь!". Потому что когда сохранено колено, ампутацию ноги, как бы ужасно это ни звучало, можно назвать удачной.

Марина, наверное, выругает меня за эту публикацию, потому что "про пацанов пиши, про девочек-военных, а я что – я ничего". Но нет, ничего – это те, кто на шестом году войны ни разу не вышел из собственной зоны комфорта и не сделал хоть что-то, чтобы помочь Украине и ее армии.