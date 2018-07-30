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Она потрясающая: друг принца Гарри о знакомстве с Меган Маркл

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Принц Гарри, Меган Маркл и Игнасио Фигерас
Принц Гарри, Меган Маркл и Игнасио Фигерас / Getty Images

Недавно в Беркшире состоялся турнир игры в поло, в котором принял участие 33-летний принц Гарри. А поддерживала его жена Меган Маркл.

В турнире победила команда принца Гарри, после чего кубок Sentebale Polo Cup вручал капитан Игнасио Фигерас.

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Принц Гарри, Меган Маркл и Игнасио Фигерас

Он остался под впечатлением от знакомства с герцогиней Сассекской, о чем и рассказал в Instagram.

"Эта девушка действительно потрясающая! Чем больше я вас знаю, тем больше я убежден в том, что вы нашли друг друга, чтобы изменить мир", – написал Фигерас.


Все фото: Getty Images

Добавим, что все средства, собранные во время проведения кубка, пойдут в фонд Sentebale, который помогает ВИЧ-инфицированным детям.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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