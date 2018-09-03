OnePlus опубликовала загадочный тизер будущей новинки

Компания OnePlus опубликовала в социальной сети Weibo довольно необычный тизер, который намекает на анонс будущей новинки. Согласно предварительным данным, устройство может стать следующим продуктом китайского производителя, однако фанатам стоит запастись немалым терпением.

Об этом сообщает Gizmochina.

Читайте также: Google опровергла слухи о выпуске самого ожидаемого гаджета

На изображении показан OnePlus 6 с открытым приложением календаря и указанной датой – 15 декабря 2019 года. В описании события говорится, что в этот день стартует новый семестр. Что именно готовит компания пока неизвестно.

Тизер новинки от OnePlus

Некоторые пользователи считают, что 15 января OnePlus представит свой первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Это предположение может быть недалеким от истины, ведь Oppo, принадлежит вместе с OnePlus и Vivo корпорации BBK, недавно заявила о намерении одной из первых выпустить на рынок 5G-смартфон.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно