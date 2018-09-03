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OnePlus опубликовала загадочный тизер будущей новинки

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OnePlus опубликовала загадочный тизер будущей новинки
OnePlus опубликовала загадочный тизер будущей новинки / Фото из свободных источников

Компания OnePlus опубликовала в социальной сети Weibo довольно необычный тизер, который намекает на анонс будущей новинки. Согласно предварительным данным, устройство может стать следующим продуктом китайского производителя, однако фанатам стоит запастись немалым терпением.

Об этом сообщает Gizmochina.

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На изображении показан OnePlus 6 с открытым приложением календаря и указанной датой – 15 декабря 2019 года. В описании события говорится, что в этот день стартует новый семестр. Что именно готовит компания пока неизвестно.

Тизер новинки від OnePlus

Тизер новинки от OnePlus

Некоторые пользователи считают, что 15 января OnePlus представит свой первый смартфон с поддержкой сетей пятого поколения. Это предположение может быть недалеким от истины, ведь Oppo, принадлежит вместе с OnePlus и Vivo корпорации BBK, недавно заявила о намерении одной из первых выпустить на рынок 5G-смартфон.

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Теги: Техно Гаджеты Китай
Источник: 24 Канал
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