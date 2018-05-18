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OnePlus представила ограниченную серию смартфонов для поклонников "Мстителей"

63 Читати новину українською
OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition.
OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition. / GSMarena

Китайская компания после официальной презентации своего флагмана OnePlus 6 анонсировала выход на рынки ограниченной серии смартфонов OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition.

Об этом сообщает GSMarena.

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В специальном выпуске устройства задняя панель имеет карбоновую структуру с золотым логотипом Avengers. Ползунок оповещения Alert Slider также изменил цвет согласно новому внешнему виду.

Кроме того, коробка содержит специальный защитный чехол, выполненный в виде шлема Iron Man и металлический сувенир с логотипом.

Хорошей новостью является то, что версия OnePlus 6 Avengers: Infinity War Edition дороже стандартной всего на 31 доллар. Она поставляется только в топовой конфигурации памяти – 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутренней. Поэтому за смартфон из ограниченной серии придется выложить 660 долларов (около 17 285 гривен). Стоит отметить, что корпорация пока не сообщила, когда именно смартфоны поступят в свободную продажу.

Теги: LifeStyle Кино Техно Китай Смартфоны
Источник: 24 Канал
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