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OneSpace запустила первую в Китае коммерческую ракету: видео запуска

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OneSpace запустила первую в Китае коммерческую ракету
OneSpace запустила первую в Китае коммерческую ракету / gbtimes

Китайская компания OneSpace успешно запустила в космос первую китайскую частную ракету. OS-X отправилась в открытый космос с площадки в северо-западной части страны.м

Об этом сообщает CNN.

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Главной целью миссии является сбор данных для государственной авиационной компании AVIC. Стоит отметить, что OneSpace нередко сравнивают с SpaceX Илона Маска, по крайней мере в Китае.

SpaceX стала первой в США, а мы стали первыми в Китае,
– прокомментировал запуск OS-X глава OneSpace.

По его словам, ракета была полностью разработана и построена в Китае, что делает ее первой в своем роде. Впрочем, местные эксперты относятся к подобным заявлениям скептически. Стоит отметить, что длина ракеты OS-X Chongqing Liangjiang Star составляет 9 метров и она способна доставить до 100 килограмм полезного груза на высоту 800 километров над Землей.

В частности, удивление вызывают сроки разработки ракеты, ведь компания OneSpace была основана в 2015 году. Три года на создание сложной системы – слишком короткий срок. Кроме того, на проект было направлено около 78 миллионов долларов, что вряд ли является достаточной суммой.

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Однако в OneSpace к подобным заявлениям относятся с иронией.

Запуск ракеты OS-X китайской компании OneSpace – смотрите видео

 

Теги: Техно Китай Космос
Источник: 24 Канал
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