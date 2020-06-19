Мэры ряда областных центров создают партию "Пропозиция" для совместного участия в местных выборах. Вероятно, это лишь трамплин для участия в парламентской гонке, ведь мэры поняли, что их навыки и знания ничем не хуже компетенций президента Зеленского.

Идея этой политической силы – не просто завести мэров, а и создать национальную платформу. Такое мнение в эфире 24 канала выразил политолог Николай Давидюк.

Детали Филатов и другие городские головы создают "партию мэров": кто туда войдет и когда презентация

По его словам, мэры в подавляющем большинстве и так заходят на местных выборах, ведь имеют рейтинги выше 30%.

"Я думаю, что идея все-таки через местные выборы создать национальную платформу, которая примет участие в парламентских выборах. И это как раз и есть архизадача, архиидея этой платформы – создать проект парламентской партии", – пояснил Давыдюк.

► Децентрализация дала новые возможности

По мнению политолога, децентрализация дала возможность развивать местное лидерство.

И я думаю, когда местные лидеры увидели, что по компетенциям, навыкам, знаниям они явно не ниже уровня президента – они поняли: а почему мы этому человеку должны отдавать власть в руки? Мы тоже можем управлять – точно не хуже,

– предполагает Давидюк.

Он добавил, что вскоре можно будет увидеть большое количество местных региональных проектов, которые местную избирательную кампанию будут использовать как трамплин к парламентской.

Смотрите видео: политолог о партии мэров

Что известно о партии мэров

Мэры ряда областных центров решили объединиться и создать партию "Пропозиция" для совместного участия в местных выборах в октябре 2020.

Какие мэры предварительно дали согласие на участие в партии

Борис Филатов (Днепр),

Александр Сенкевич (Николаев),

Алексея Каспрука (Черновцы),

Сергей Сухомлин (Житомир),

Андрей Райкович (Кропивницкий),

Андрей Дяченко (Каховка).

Городской голова Житомира Сергей Сухомлин в комментарии 24 каналу рассказал, что идея объединения в партию возникла не сейчас. Первые переговоры начались примерно год назад, еще в 2019 году. По словам политика, общий язык пока нашли 6 городских голов, говорится только о главах областных центров. На самом деле их гораздо больше. В начале июля состоится съезд.