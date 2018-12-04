"Они – военнопленные": в США призвали надавить на РФ для освобождения украинских моряков

Соединенные Штаты Америки отмечают, что Россия нарушила международное право. В Вашингтоне считают, что мир имеет возможность повлиять на РФ для возвращения украинских моряков.

Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря Джорж Кент, пишет "Европейская правда".

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Кент отметил, что США не фокусируются на определении статуса захваченных моряков.

Сейчас не является основным вопросом определение статуса этих пленных. В то же время Украина имеет полное право определять его таким образом (как военнопленных – 24 канал),

– отметил он.

Представитель Госдепа также отметил, что факт этого нарушения может и должен быть использован в давлении на Россию, чтобы она вернула захваченных военнослужащих и корабли. При этом американский политик подчеркнул, что россияне нарушили Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными 1929 года.

"Россия нарушила международное право, Россия не соблюдает Венскую конвенцию 1929 года. Россия нарушила эту конвенцию, когда атаковала и захватила украинские корабли", – добавил дипломат.

К слову, в Кремле утверждают, что захваченные украинские корабли являются "вещественными доказательствами", поэтому с ними работают следственные органы. При этом там якобы ничего не знают о том, где катера "Никополь" и "Бердянск" находятся сейчас.

Что случилось в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.