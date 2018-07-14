Они были влюблены, – родственник Уитни Хьюстон подтвердил лесбийские отношения певицы

Уитни Хьюстон вошла в историю музыки, как легендарная певица с удивительным голосом. Однако личная жизнь артистки продолжает удивлять даже после ее смерти.

Не успели поклонники покойной певицы оправиться от новости о еще одной дочери Уитни Хьюстон, как брат певицы подтвердил слухи о ее лесбийском романе.

Как рассказал родственник знаменитости журналистам издания People, его сестра имела отношения с ассистенткой Робин Кроуфорд. Тогда Уитни только начала карьеру и активно развивалась как модель.

Робин была никем, она лишь искала для себя выгоду. Я никогда не видел, чтобы они целовались или что-то еще, но я знал, что что-то происходит, и не хотел, чтобы моя сестра в этом участвовала,

– рассказал старший брат певицы Гэри Гарленд.



Уитни Хьюстон с Робин Кроуфорд/ People

Такую же информацию подтвердил режиссер документального фильма о певице Кевин Макдональд. Мужчина изучал биографию Уитни Хьюстон и имел возможность пообщаться со многими родственниками и близкими звезды. По его информации, Уитни имела лесбийский роман в 18 лет. Тогда артистка поселилась в доме Робин Кроуфорд, а ее семья переживала непростые времена – родители звезды расставались.

Я надеюсь, что фильм передаст то, что на самом деле является правдой. Когда Уитни была тинейджером, она сбежала из дома матери в объятия Робин,

– рассказал режиссер.

Кроме этого, экс-бойфренд певицы Брэд Джонсон утверждает, что несколько раз ездил с Уитни Хьюстон в машине и видел, что у нее с Робин больше, чем деловые отношения. Однако женщины старательно скрывали это. В то же время Робин всегда подбирала слова в присутствии других.

Напомним, что в феврале 2012 года при загадочных обстоятельствах умерла талантливая певица Уитни Хьюстон. Тело звезды нашли в номере отеля в Лос-Анджелесе. Через 3 года после трагедии ее единственная дочь Бобби Кристина Браун умерла в больнице на 23-м году жизни. С декабря 2014 года девушка была в коме.