19:38
14 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
25°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Страна долгожителей. Мафия бессмертна
Вєсті Кремля
18:42, сегодня
Вести.UA. Жир. Как Барна телепортатором стал. Федерика и Могерини окончательно поссорились
Вєсті.UA
19:24, сегодня
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Они были влюблены, – родственник Уитни Хьюстон подтвердил лесбийские отношения певицы

184 Читати новину українською
У Уитни Хьюстон был роман с женщиной
У Уитни Хьюстон был роман с женщиной / billboard.com

Уитни Хьюстон вошла в историю музыки, как легендарная певица с удивительным голосом. Однако личная жизнь артистки продолжает удивлять даже после ее смерти.

Не успели поклонники покойной певицы оправиться от новости о еще одной дочери Уитни Хьюстон, как брат певицы подтвердил слухи о ее лесбийском романе.

Как рассказал родственник знаменитости журналистам издания People, его сестра имела отношения с ассистенткой Робин Кроуфорд. Тогда Уитни только начала карьеру и активно развивалась как модель.

Робин была никем, она лишь искала для себя выгоду. Я никогда не видел, чтобы они целовались или что-то еще, но я знал, что что-то происходит, и не хотел, чтобы моя сестра в этом участвовала,
– рассказал старший брат певицы Гэри Гарленд.

Вітні Х'юстон мала роман з жінкою
Уитни Хьюстон с Робин Кроуфорд/ People

Такую же информацию подтвердил режиссер документального фильма о певице Кевин Макдональд. Мужчина изучал биографию Уитни Хьюстон и имел возможность пообщаться со многими родственниками и близкими звезды. По его информации, Уитни имела лесбийский роман в 18 лет. Тогда артистка поселилась в доме Робин Кроуфорд, а ее семья переживала непростые времена – родители звезды расставались.

Я надеюсь, что фильм передаст то, что на самом деле является правдой. Когда Уитни была тинейджером, она сбежала из дома матери в объятия Робин,
– рассказал режиссер.

Кроме этого, экс-бойфренд певицы Брэд Джонсон утверждает, что несколько раз ездил с Уитни Хьюстон в машине и видел, что у нее с Робин больше, чем деловые отношения. Однако женщины старательно скрывали это. В то же время Робин всегда подбирала слова в присутствии других.

Напомним, что в феврале 2012 года при загадочных обстоятельствах умерла талантливая певица Уитни Хьюстон. Тело звезды нашли в номере отеля в Лос-Анджелесе. Через 3 года после трагедии ее единственная дочь Бобби Кристина Браун умерла в больнице на 23-м году жизни. С декабря 2014 года девушка была в коме.

Теги: LifeStyle Уитни Хьюстон Звездные романы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Результати соціологічних досліджень: дискурс Майдану, нові обличчя регіоналів і Зеленський
сегодня, 19:04 Результати соціологічних досліджень: дискурс Майдану, нові обличчя регіоналів і Зеленський
Петро Охотін 336
Реванш корупціонерів: як в Україні впроваджують російські норми
сегодня, 18:00 Реванш корупціонерів: як в Україні впроваджують російські норми
Сергій Лещенко 134
Субсидії по-новому: кого влада залишить без пільг
сегодня, 17:00 Субсидії по-новому: кого влада залишить без пільг
Роман Семенуха 262
Від зради до перемоги: Україна в пошуках супергероя
сегодня, 16:05 Від зради до перемоги: Україна в пошуках супергероя
Блог Медіа 621
В Киеве выросла цена в пассажирском транспорте: сколько теперь придется платить
сегодня, 13:30 В Киеве выросла цена в пассажирском транспорте: сколько теперь придется платить
445
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук