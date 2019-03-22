Они давно должны были сесть в тюрьму за госизмену, – Соболев о визите Бойко и Медведчука в РФ

Российский премьер Дмитрий Медведев встретился в Москве с кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко и кумом Владимира Путина Виктором Медведчуком. Однако вести переговоры с РФ не о чем, ведь граждан Украины там цинично похищают, несправедливо осуждают и убивают.

Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказали нардеп Егор Соболев и политолог Виктор Таран.

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Он отметил, что Россия – это страна, от которой надо держаться подальше и не стоит ездить ни туда, ни в страны, где она чувствует себя свободно в любых операциях.

По словам нардепа, украинцы получили еще один урок, как важно быстро построить защищенное государство, которое будет, в частности, отстаивать своих граждан с помощью спецопераций. Ведь договориться с российским президентом ни о чем не получится. Он может торговаться жизнями людей в обмен на еще большее посягательство на свободы и жизни украинцев.

Война между Россией и Украиной произошла не из-за Украины. Янукович призвал войска. Но понятно, что главный организатор с одной стороны надеется нас заставить стать на колени и сдаться в плен, а с другой – закрывает своим гражданам глаза на внутренние проблемы,

– пояснил Соболев.

"Это большая ответственность действующего главы государства, люди Януковича и Путина до сих пор являются должностными лицами в Украине", – сказал народный избранник.

По его мнению, кандидат в президенты Украины Юрий Бойко и кум президента РФ Виктор Медведчук должны были давно предстать перед украинским правосудием по обвинению в госизмене.



Юрий Бойко и Виктор Медведчук на встрече с Дмитрием Медведевым в Москве

Политический эксперт Виктор Таран добавил, что пророссийский электорат в Украине условно поделен между тремя кандидатами: одна часть голосов отошла к Вилкулу и Мураеву, другая к Зеленскому, а еще одна – для Бойко. Визит к Медведеву – это мощный информационный сигнал, чтобы аккумулировать голоса вокруг Бойко.

Уверен, что до конца избирательной кампании мы увидим еще сигналы, когда РФ будет четко указывать, кто ее кандидат. Это также нужно и потому, что в 2019 году состоятся и парламентские выборы,

– прокомментировал политолог.

И добавил, что вероятно, таким образом пророссийским кандидатам удастся поднять свой рейтинг.

Что Бойко и Медведчук делали в Москве?Премьер России Дмитрий Медведев принял в своей резиденции в Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука. Там происходили так называемые экономические переговоры. Их транслировали "112 Украина" и "NewsOne" – телеканалы, связанные с Медведчуком. Кроме того, российские СМИ сообщают, что во встрече принимал участие также председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.