"Они едят живых мышей": на фоне коронавируса между Италией и Китаем разгорелся скандал

Итальянский губернатор Лука Зая оговорил и оскорбил китайцев. Он объяснил, почему по его мнению, вспышка коронавируса в Китае разгорелась в таких масштабах и переросла в эпидемию. Он сказал, что виной этому послужила антисанитария, в которой там живут люди.

Так, выступая на телевидении 28 февраля губернатор региона Венето Лука Зая заявил, что "у китайцев плохие стандарты гигиены" и что они "едят живых мышей". Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

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Почему у нас только 116 положительных результатов (на коронавирус – 24 канал) через неделю, из которых 63 – без симптомов, а только 28 человек в больницах? Вы знаете почему? Потому что гигиена наших людей, венецианцев, итальянских граждан, их культура – на высоком уровне. Они часто ходят в душ, моют руки,

– рассказывал Зая.

Он назвал "культурным фактом" то, что Китай заплатил большую цену за эту эпидемию.

"Мы видели, как они все едят живых мышей или подобные вещи", - уточнил он.

На такое ​​дерзкое заявление итальянского губернатора мгновенно отреагировало посольство Китая в Риме.

В такой критический момент, когда Китай и Италия вместе борются с эпидемией, итальянский политик оговаривает китайский народ. Это беспричинная атака, которая поражает нас,

- возмутились там.

В Италии тоже осудили слова Заи и добавили, что они повредят отношениям Китая и Италии. После этого Зая таки решил извиниться и пояснил: оскорблять никого не собирался.

"Мне жаль, что кто-то начал спор по этому поводу, я никогда не говорил, что китайцы не моются. И я прошу прощения, если я обидел чьи-то чувства ... Я хотел сказать, что когда дело доходит до здоровья и безопасности продуктов, контроль меняется от страны к стране", – оправдался политик.

Внимание! Самая крупная вспышка коронавируса в Европе зафиксирована именно в Италии. По состоянию на 29 февраля от инфекции там уже умер 21 человек, а количество заболевших возросло до 889 человек. Всего в мире от коронавируса COVID-19, зародившегося в Китае, умерли 3 тысячи человек.



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