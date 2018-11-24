"Они могли быть ведущими людьми": как в городах Украины почтили памятью жертв Голодомора

Мука из измельченных желудей, суп из коры и шишек, паляницы из перетертого сердечника кукурузы и картофельной скорлупы, чай из коры дерева. Это в 1932 – 1933 годах прошлого века истощенные голодом люди готовили, чтобы выжить. И сегодня в разных уголках эти блюда снова готовят – в память о тех, кому выжить не удалось.

Окраина Харькова. Именно сюда когда-то свозили тела умерших и ослабевших от голода.

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Сейчас на этом месте мемориал. И сегодня здесь открыли музей.



Музей Голодомора в Харькове

Большинство из 60 экспонатов предоставили родные тех, кто пережил 1932 – 1933 годы.

Мы видим рубель, которым измельчали желуди, делали такой заменитель муки, пекли лепешки, и благодаря этому семья выжила. Также мы видим нож, которым срезали тростник, и тоже как пищу использовали,

– рассказал экскурсовод Богдан Ивченко.



Рубель, которым измельчали желуди

А это страницы из дневника местной учительницы, которая записала упоминания о голоде. Эти воспоминания стоили ей 10 лет свободы.



Из дневника местной учительницы

А вот и статья из местной газеты.

"Это надо смотреть всем! 2 августа возле населенного пункта была задержана группа расхитителей зерна. Задержаны воры: одному 12 лет, другому – 13. Это такие дети, как этот ребенок. В те времена голодные дети хотели взять зерно, чтобы что-то съесть, их записали в воры", – зачитал несколько предложений из статьи посетитель Музея Голодомора Юрий.



Посетитель перечитал статью в газете

А это уже Запорожье. Этот дом в свое время стал ловушкой для 800 детей, оставшихся без родителей в годы Голодомора. Сюда свозили детей со всей области, но плохо кормили и лечили. Поэтому каждый день кто-то умирал.



В это дом свозили детей со всей области



Люди пришли под дом вспомнить жертв Голодомора

В Днепре к годовщине Голодомора в центре города можно было попробовать еду того времени, благодаря которой пытались выжить. Это суп из коры и шишек, паляница из перетертого сердечника кукурузы и картофельной скорлупы, чай из коры дерева. Похожую акцию организовали и во Львове: здесь также сварили суп из шишек и листьев.

Очень отдает землей, попробовать можно, но жить на таком очень страшно,

– прокомментировала еду того времени львовянка Наталья Ковальчук.



Еда, которую готовили во время Голодомора

А только начало смеркаться, по всей стране ровно в 16 часов зажгли свечки памяти.

Скорбь за теми детьми, которые высохли на косточку. На них не было ни грамма мяса, они высохли до костей. А они сегодня могли быть какими-то ведущими людьми,

– вспомнила жертв Голодомора львовянка Стефания Бабич.



Вся Украина зажигала свечи