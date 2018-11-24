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      "Они могли быть ведущими людьми": как в городах Украины почтили памятью жертв Голодомора

      66 Читати новину українською

      Мука из измельченных желудей, суп из коры и шишек, паляницы из перетертого сердечника кукурузы и картофельной скорлупы, чай из коры дерева. Это в 1932 – 1933 годах прошлого века истощенные голодом люди готовили, чтобы выжить. И сегодня в разных уголках эти блюда снова готовят – в память о тех, кому выжить не удалось.

      Окраина Харькова. Именно сюда когда-то свозили тела умерших и ослабевших от голода.

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      Сейчас на этом месте мемориал. И сегодня здесь открыли музей.

      харків музей голодомору
      Музей Голодомора в Харькове

      Большинство из 60 экспонатов предоставили родные тех, кто пережил 1932 – 1933 годы.

      Мы видим рубель, которым измельчали желуди, делали такой заменитель муки, пекли лепешки, и благодаря этому семья выжила. Также мы видим нож, которым срезали тростник, и тоже как пищу использовали,
      – рассказал экскурсовод Богдан Ивченко.


      Рубель, которым измельчали желуди

      А это страницы из дневника местной учительницы, которая записала упоминания о голоде. Эти воспоминания стоили ей 10 лет свободы.

      харкі музей голодомору
      Из дневника местной учительницы

      А вот и статья из местной газеты.

      "Это надо смотреть всем! 2 августа возле населенного пункта была задержана группа расхитителей зерна. Задержаны воры: одному 12 лет, другому – 13. Это такие дети, как этот ребенок. В те времена голодные дети хотели взять зерно, чтобы что-то съесть, их записали в воры", – зачитал несколько предложений из статьи посетитель Музея Голодомора Юрий.

      харків музей голодомору
      Посетитель перечитал статью в газете

      А это уже Запорожье. Этот дом в свое время стал ловушкой для 800 детей, оставшихся без родителей в годы Голодомора. Сюда свозили детей со всей области, но плохо кормили и лечили. Поэтому каждый день кто-то умирал.

      запоріжжя будинок діти голодомор
      В это дом свозили детей со всей области

      голодомор
      Люди пришли под дом вспомнить жертв Голодомора

      В Днепре к годовщине Голодомора в центре города можно было попробовать еду того времени, благодаря которой пытались выжить. Это суп из коры и шишек, паляница из перетертого сердечника кукурузы и картофельной скорлупы, чай из коры дерева. Похожую акцию организовали и во Львове: здесь также сварили суп из шишек и листьев.

      Очень отдает землей, попробовать можно, но жить на таком очень страшно,
      – прокомментировала еду того времени львовянка Наталья Ковальчук.

      голодомор їжа
      Еда, которую готовили во время Голодомора

      А только начало смеркаться, по всей стране ровно в 16 часов зажгли свечки памяти.

      Скорбь за теми детьми, которые высохли на косточку. На них не было ни грамма мяса, они высохли до костей. А они сегодня могли быть какими-то ведущими людьми,
      – вспомнила жертв Голодомора львовянка Стефания Бабич.

      голодомор свічка памяті
      Вся Украина зажигала свечи

      Теги: Голодомор Новости Украины Жертвы Новости Харькова Новости Днепра Новости Львова Новости Запорожья
      Источник: 24 канал
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