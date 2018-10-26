"Они могут поразить любую столицу Европы": в США предупредили об угрозе российского флота

Российские подводные лодки нового поколения являются чрезвычайно эффективными и представляют большую опасность. Россия уже обладает мощным подводным флотом и продолжает вкладывать средства в его совершенствование.

Об этом заявил командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго в интервью телеканалу CNN.

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Джеймс Фогго одновременно возглавляет Объединенное командование сил НАТО в Неаполе. Так, американский адмирал подчеркивает, что Россия продолжает активную разработку и производство эффективных подводных лодок. Фогго называет россиян "самыми умелыми противниками".

Примером мощного вооружения, по его мнению, являются лодки проекта "Варшавянка".

Они имеют на вооружении крылатые ракеты "Калибр". Это очень эффективные боевые системы. И с тех мест, где русские их накапливают, они могут поразить любую европейскую столицу,

– сказал Фогго.

По мнению адмирала, Россия не будет осуществлять прямой атаки, однако необходимо постоянно отслеживать местоположение подводных лодок.

"Станут ли они это делать? Я так не думаю, но тем не менее нам нужно быть осведомленными о том, где они находятся в любой момент времени", – отметил он.

Фогго также заявил, что Россия расширила присутствие своих подводных лодок в северной части Атлантического океана, а также в Северном Ледовитом океане. По его мнению, россияне "дают понять, что находятся там".

Их гораздо больше и они действуют в местах, где не действовали ранее,

– подчеркнул он.

Издание также отмечает, что Россия располагает более 40 подводных лодок. Более 20 из них входят в состав Северного флота и способны действовать в северной части Атлантического океана, а также в условиях Арктики.

Так, Фогго выступил с призывом к государствам, входящим в НАТО, вкладывать средства в развитие средств для противодействия России. В частности, речь идет об обнаружении подводных лодок, которым нужно "бросать вызов", а не "принимать их присутствие во всех океанах".

Напомним, между Россией и США обостряется конфликт из-за ракетного договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Так, глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, который действовал с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. В Москве со своей стороны заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же расторгнут Договор о ликвидации РСМД.