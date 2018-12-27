"Они на самом деле боятся":В Москве дерзко ответили на новые санкции Украины против депутатов РФ

В России назвали анонсированные Президентом Украины Петром Порошенко новые санкции против большинства депутатов Госдумы "очередным предвыборным обострением". Там утверждают, что новые санкции появляются, "потому что в Киеве боятся правды от российских депутатов".

Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

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24 канал писал, что в среду, 26 декабря, Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил решение о введении санкций в отношении российских юридических и физических лиц за проведение незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также за агрессию РФ в районе Керченского пролива.

Санкционные списки в СНБО пока не обнародовали. Однако ранее Президент Украины Петр Порошенко рассказал, какие санкции будут касаться депутатов российской Государственной Думы из фракций "Единая Россия" и "ЛДПР", а также предприятий-поставщиков Вооруженных сил Российской Федерации.

Зато председатель комитета Госдумы по международным делам утверждает, что такие действия могут быть результативными только для украинской власти или же "западных кураторов". Следовательно, по словам Слуцкого, Порошенко якобы пытается активизировать избирательную компанию "благодаря внешнему врагу".

Зато председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников считает, что "Киев на самом деле боится российских депутатов, которые рассказывают правду украинским гражданам".

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Кремль ввел новые санкции против Украины. По его словам, "это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России". Уже впоследствии российское правительство опубликовало расширенный список лиц и организаций из Украины, против которых Кремль ввел новые санкции. К нему Москва добавила еще более 200 человек и организаций.

Что известно про агрессию России к Украине в Азовском море?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.