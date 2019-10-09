Они напуганы, что их бросят на произвол после разведения, – Золкина о патриотах из Золотого

Проблема безопасности жизни и здоровья проукраинских местных патриотов на линии разграничения в условиях разведения – это вопрос, который замалчивается. Проукраинские жители Золотого чувствуют, что их бросают на произвол судьбы из-за того, что нет четких гарантий безопасности после, вероятно, только одностороннего отвода войск.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала политический аналитик Мария Золкина.

Позиции готовы: как будет происходить разведение войск в Петровском и Золотом

Она привела пример, когда в Станице Луганской отвод войск на 100% был выполнен только украинской стороной.

Есть обоснованные подозрения, что и дальше на других участках другая сторона ничего не гарантирует и не будет выполнять полноценно отвод своих войск соответственно. Поэтому проукраински настроенным патриотам, волонтерам или местным бывшим чиновникам, возможно, придется выезжать,

– отметила Золкина.

Она добавила, что слышала такую ​​позицию от ряда своих личных знакомых, которые жили и сознательно остались на линии разграничения, работали на Украину в разных ипостасях в течение пяти лет. По их словам, если не будет обеспечена безопасность в искусственно созданных серых зонах, они будут уезжать. Ведь они остаются практически один на один с проблемой обеспечения своей безопасности.

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Также Золкина отметила, что проблема заключается не только в том, что определенная часть населенных пунктов, отдельных улиц остается обнаженной – то есть без защиты, без полноценного контроля со стороны ВСУ.

Проблема в том, что на место военных, например, в Станице Луганской, никто не пришел. То есть Нацполиция, Нацгвардия не создали никаких патрулей, никакого контроля полноценного за этой территорией. На практике местные говорят, что в искусственно созданную так сказать серую зону в Станице Луганской никто не приходит, не появляется, неизвестно кого звать на помощь в случае, если происходит что-то опасное для них,

– отметила политический аналитик.

Она подчеркнула, что сначала надо решить эту проблему в Станице Луганской и после этого уже обещать в других населенных пунктах, где планируется разведение.

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"Потому что вчера (8 октября – 24 канал) обещали жителям Золотого, что на место ВСУ придет Нацполиция. Но каким образом будет патрулироваться территория, сколько там будет личного состава, что именно они будут делать – это совершенно неизвестно", – отметила Золкина.

Местные патриоты говорят, что они чувствуют, что их оставляют на произвол судьбы. Я понимаю, что здесь есть определенный градус эмоций, потому что никто, в принципе, не понимает для чего происходит это разведение,

– заверила аналитик.

"Если бы это была часть большого плана демилитаризации региона, и это был бы только первый шаг – это было бы понятно, по крайней мере, чего ждать после этого: разоружения незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных, то есть российских, войск с оккупированной территории. А сейчас ничего такого нет, никакой большой дорожной карты нет. Что она будет согласована в нормандском формате – надежды очень призрачны. Но почему мы настаиваем именно на разведении, причем понимаем, что выполнять его полностью будет только украинская сторона", – добавила эксперт.

Поэтому местные напуганы и они чувствуют, что они остаются ненужными обществу или ненужными государству, ради которого они в последние годы работали,

– сказала Золкина.

По ее мнению, нужно ориентироваться именно на безопасность в вопросе организации правопорядка на этой территории, ориентироваться именно на этих людей. "Пусть они в меньшинстве, потому что откровенных активных активистов всегда мало в любом населенном пункте. Но надо ориентироваться на них. А не на тех, кто верит, что по ним стреляет украинская армия", – отметила аналитик.

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Разведение войск на Донбассе: что известно

Президент Зеленский 1 октября заявил, что на встрече ТКГ в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое

на Луганщине. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

Однако разведение войск так и не началось 7 октября и до сих пор его нет. Ведь это возможно только при условии, что пророссийские боевики прекратят огонь в районах разведения, взамен оккупанты не прекращают стрелять.

6 октября Билецкий вместе с ветеранами боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое. На месте они заявили, что готовы защищать поселок в случае отвода украинских войск.



Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала