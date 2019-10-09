21:37
9 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин на небе. Кто отравил Кадырова
      Вєсті Кремля
      21:36, 8 октября
      Вести.UA: Фантастическое сходство Ленина и Порошенко. Добкин подвинет "Океан Эльзы"?
      Вєсті.UA
      20:00, сегодня
      Почему на Житомирщине покупают "мертвые" торфы и есть ли там янтарь: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК ПЕТР ПОРОШЕНКО АЛЕКСАНДР УСИК

      Они напуганы, что их бросят на произвол после разведения, – Золкина о патриотах из Золотого

      58 Читати новину українською

      Проблема безопасности жизни и здоровья проукраинских местных патриотов на линии разграничения в условиях разведения – это вопрос, который замалчивается. Проукраинские жители Золотого чувствуют, что их бросают на произвол судьбы из-за того, что нет четких гарантий безопасности после, вероятно, только одностороннего отвода войск.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала политический аналитик Мария Золкина.

      Позиции готовы: как будет происходить разведение войск в Петровском и Золотом

      Она привела пример, когда в Станице Луганской отвод войск на 100% был выполнен только украинской стороной.

      Есть обоснованные подозрения, что и дальше на других участках другая сторона ничего не гарантирует и не будет выполнять полноценно отвод своих войск соответственно. Поэтому проукраински настроенным патриотам, волонтерам или местным бывшим чиновникам, возможно, придется выезжать,
      – отметила Золкина.

      Она добавила, что слышала такую ​​позицию от ряда своих личных знакомых, которые жили и сознательно остались на линии разграничения, работали на Украину в разных ипостасях в течение пяти лет. По их словам, если не будет обеспечена безопасность в искусственно созданных серых зонах, они будут уезжать. Ведь они остаются практически один на один с проблемой обеспечения своей безопасности.

      Читайте также: Разведение войск на Донбассе: в "серую зону" войдут подконтрольные Украине населенные пункты

      Также Золкина отметила, что проблема заключается не только в том, что определенная часть населенных пунктов, отдельных улиц остается обнаженной – то есть без защиты, без полноценного контроля со стороны ВСУ.

      Проблема в том, что на место военных, например, в Станице Луганской, никто не пришел. То есть Нацполиция, Нацгвардия не создали никаких патрулей, никакого контроля полноценного за этой территорией. На практике местные говорят, что в искусственно созданную так сказать серую зону в Станице Луганской никто не приходит, не появляется, неизвестно кого звать на помощь в случае, если происходит что-то опасное для них,
      – отметила политический аналитик.

      Она подчеркнула, что сначала надо решить эту проблему в Станице Луганской и после этого уже обещать в других населенных пунктах, где планируется разведение.

      Читайте также: Мирные жители Золотого-4 обратились к Зеленскому: выступают против разведения войск

      "Потому что вчера (8 октября – 24 канал) обещали жителям Золотого, что на место ВСУ придет Нацполиция. Но каким образом будет патрулироваться территория, сколько там будет личного состава, что именно они будут делать – это совершенно неизвестно", – отметила Золкина.

      Местные патриоты говорят, что они чувствуют, что их оставляют на произвол судьбы. Я понимаю, что здесь есть определенный градус эмоций, потому что никто, в принципе, не понимает для чего происходит это разведение,
      – заверила аналитик.

      "Если бы это была часть большого плана демилитаризации региона, и это был бы только первый шаг – это было бы понятно, по крайней мере, чего ждать после этого: разоружения незаконных вооруженных формирований, вывод иностранных, то есть российских, войск с оккупированной территории. А сейчас ничего такого нет, никакой большой дорожной карты нет. Что она будет согласована в нормандском формате – надежды очень призрачны. Но почему мы настаиваем именно на разведении, причем понимаем, что выполнять его полностью будет только украинская сторона", – добавила эксперт.

      Поэтому местные напуганы и они чувствуют, что они остаются ненужными обществу или ненужными государству, ради которого они в последние годы работали,
      – сказала Золкина.

      По ее мнению, нужно ориентироваться именно на безопасность в вопросе организации правопорядка на этой территории, ориентироваться именно на этих людей. "Пусть они в меньшинстве, потому что откровенных активных активистов всегда мало в любом населенном пункте. Но надо ориентироваться на них. А не на тех, кто верит, что по ним стреляет украинская армия", – отметила аналитик.

      Почему минские договоренности в 2016 году и сейчас – это разные вещи: объяснение Бутусова

      Разведение войск на Донбассе: что известно

      Президент Зеленский 1 октября заявил, что на встрече ТКГ в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское в Донецкой области и городе Золотое
      на Луганщине. Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик отметил, что разведение сил и средств стартует 7 октября.

      Министр обороны Андрей Загороднюк уточнил, что украинские военные уйдут на расстояние, которое позволит сразу вернуться обратно в случае нарушения договоренностей российскими оккупационными войсками.

      Однако разведение войск так и не началось 7 октября и до сих пор его нет. Ведь это возможно только при условии, что пророссийские боевики прекратят огонь в районах разведения, взамен оккупанты не прекращают стрелять.

      6 октября Билецкий вместе с ветеранами боевых действий на Донбассе прибыли в Золотое. На месте они заявили, что готовы защищать поселок в случае отвода украинских войск.

      розведення військ
      Карта оккупированных территорий Донбасса / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
      сегодня
      20134
      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Разведение войск
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      сегодня , 21:19 Убийца Гонгадзе может оказаться на свободе: детали
      Катерина Петренко 12
      Фантастическая Скандинавия: как организовать путешествие мечты и на чем сэкономить
      сегодня , 21:02 Фантастическая Скандинавия: как организовать путешествие мечты и на чем сэкономить
      Альона Захарова 23
      Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      7 октября , 10:00 Инновации в кредитовании: кредит на карты, криптовалюты под залог, бесплатная страховка
      167
      Если не "Минск", то что: какие сценарии для Донбасса рассматривают у Зеленского
      сегодня , 20:30 Если не "Минск", то что: какие сценарии для Донбасса рассматривают у Зеленского
      Світлана Попова 246
      Водительские права по-новому: как хотят изменить порядок получения удостоверений
      сегодня , 19:02 Водительские права по-новому: как хотят изменить порядок получения удостоверений
      283
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук