"Они не могут скрыться": в МИД Польши отреагировали на заявления по агрессии РФ в Украине

Результатом нападения России на украинские военные корабли в Керченском проливе является юридически доказанный статус как стороны конфликта. Кремль не может ничего отрицать.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, пишет "Европейская правда".

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Польский министр отметил юридическую важность того, что Россия "официально признает" нападение своих военных на украинские корабли.

Теперь Россия не может говорить, что она не является стороной конфликта. Теперь они не могут спрятаться за какими-то "зелеными человечками",

– сказал он.

Также польский министр заверил, что заявленные россиянами мотивы своего нападения не являются аргументами.

"Объяснения России о том, что она должна защищать критически важный объект инфраструктуры, а именно незаконно построенный мост в незаконно аннексированном Крыму – это несерьезно", – заявил Чапутович.

К слову, государственный департамент США настаивает, что за эскалацию конфликта в Керченском проливе отвечает только Россия. Поэтому любые обвинения Кремля в сторону Киева не имеют никаких оснований.

Что известно о событиях в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международных норм из порта Одессы в порт Мариуполя. Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ. Группа украинских кораблей продолжила свой путь к Мариуполю. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет. ​Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, что направляются в украинские порты. Из-за этого украинская экономика несет немалые убытки.