"Они не остановятся":архиепископ предупредил об угрозе со стороны антиукраинских сил через Томос

Антиукраинские силы усилят свою борьбу против украинской церкви после получения ПЦУ автокефалии. Таким образом супротивные силы действуют с 1991 года. Пытаясь разрушить украинскую государственность.

Об этом заявил архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря, сообщает "Прямой".

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Архиепископ отметил, что Православная Церковь Украины – большой труд, который длился в течение многих лет. Получение ПЦУ Томоса удостоверяет завершение одного важного этапа и начало другого.

Как в 1991 году завершение зависимости и провозглашение независимости Украины встало с новыми вызовами для украинского народа и государства, так же и Томос об автокефалии, всеправославное провозглашение независимости украинской церкви становится вызовом, и много труда впереди,

– сказал Зоря.

Он отметил, что в 1992 году антиукраинские силы усилили свое противостояние государству. По словам архиепископа, это "в конце концов вылилось в ту гибридную войну, которую открыто начали проводить пять лет назад против украинской государственности".

"Очевидно, что все эти вызовы будут стоять перед Украиной и украинской церковью в церковном вопросе. Потому что супротивные силы не остановились, они не спят, они понимают весомость того, что произошло и что будет происходить", – заявил Зоря.

Архиепископ отмечает, что к такому сопротивлению нужно быть готовыми, поскольку перед православной церковью Украины еще много ответственной работы.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Напомним, сейчас у Православной церкви Украины около 7 тысяч приходов. В течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов УПЦ МП во главе со своими священниками. Кроме того, в интернете создали онлайн-карту, на которой обозначены общины, что перешли под юрисдикцию Православной церкви от УПЦ Московского патриархата.

Как создавали Православную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.