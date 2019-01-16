"Они не знают, что Садовый сделает завтра": мэр Львова о провокации со стороны Банковой

О том, как завершить войну на Донбассе и почему Украина остается беднейшей страной Европы, – в прямом эфире 24 канала рассказал мэр Львова и кандидат в президенты Андрей Садовый.

О провокации

– Я не знаю, чем они (Банковая, – 24 канал) меня еще будут пугать. По дому стреляли, гранаты бросали, мусорную блокаду делали. Что они еще готовы придумывать? Все остальные – они известны, понятны и прогнозируемы. Потому что они у власти в Киеве всю свою жизнь. А Садовый для них не прогнозируемый. Они не знают, что Садовый сделает завтра. А я буду делать только те вещи, которые выгодны для граждан Украины.

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– Если ты идешь в политику, то ты должен давно быть ко всему готов (в частности, речь идет о провокации в отношении Садового – 24 канал).

О коррупции и как ее побороть

– Всех депутатов, которые еще в январе 2014 года во время Майдана голосовали за "Диктаторские законы", поддерживает действующий Президент Украины Петр Порошенко. И, если не изменить ситуацию, то в стране наступит упадок. К сожалению, Украина реально является самой бедной страной Европы. Несмотря на наш потенциал и ресурсы.

– Невозможно победить коррупцию в стране, если ее (коррупцию, – 24 канал) возглавляет президент. И эту правду надо говорить и доносить до людей.

О войне на Донбассе

– Украинцы должны понять реальность, что часть Луганской и Донецкой областей в оккупации. Там стоит российская регулярная армия. А потому Украина должна иметь сильную линию обороны, чтобы защищать, чтобы не было раненых и погибших. Это должно быть на сегодня приоритетом.

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– Если мы начнем наводить порядок в нашей стране, становиться сильной страной, то мы будем иметь гораздо больше возможностей финансировать нашу армию. Тогда Украина начнет возвращать доверие к себе, с нами начнут серьезно говорить.

США – это наш очень большой, сильный партнер, но они не будут делать за нас нашу работу. Пока мы являемся страной, которая на весь мир прославилась коррупционными сделками, то с нами никто серьезно говорить не будет. На нас смотрят как на слабаков, а я хочу, чтобы страна была сильной. Поэтому наводим порядок в стране. Должна быть совсем другая система обороны, высокая точная оружие, враг должен нас бояться – тогда будет успех, тогда мы сможем иметь силу, чтобы доминировать, а не быть просителями.

– По моему глубокому убеждению, сегодня нам нужен украинский формат. Нам нужно в Киеве проводить встречи и приглашать те страны, которые реально знают, что такое российская угроза. Это Эстония, Латвия, Литва, Польша, Швеция, Румыния. Это те страны, вместе с которыми мы должны выстраивать совместную безопасность.

Видео: Андрей Садовый идет в президенты, ключевые цитаты политика