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      "Они показали свое истинное лицо": священники УПЦ МП ездят по приходам с титушками

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      Московские священники никак не могут смириться с созданием новой Православной церкви Украины и всеми правдами-неправдами пытаются помешать переходам приходов. На помощь берут с собой титушек и на собраниях общин уверяют: мол, мы с россиянами – один братский народ.

      Конфликты и провокации в Винницкой области

      Вороновица. Проходимцем московские священники называют секретаря Винницкой епархии Православной церкви Украины Владислава Демченко. Несколько дней назад он приехал на собрание общины села Вороновица, где верующие решили наконец покинуть ряды Московского патриархата.

      Как РПЦ мешает переходу приходов в Православную Церковь Украины – рассказал митрополит Епифаний

      Но тамошним отцам на волю народа – наплевать. Они пытались силой сорвать собрание: сперва толпой набросились на Демченко, а потом вообще начали рвать бюллетени для регистрации участников собрания.

      Вроновиця

      Со священниками была группа поддержки – молодые мужчины, которые молча наблюдали за происходящим. А также священник, якобы приехавший из Америки. Именно он говорил о "братских народах" и якобы гражданской войне на Донбассе.

      "Вы предатели": смотрите видео, что происходило в церкви села Вороновица:

      Собрание общины все-таки сорвали.

      А вот видео с эмоциональными речами священников:

      Писаревка. Здесь московские священники действовали по такой же схеме. Местный батюшка пришел на собрание с поддержкой: взял с собой около 60 титушек. Дошло аж до драки – от "верующих" спортивной внешности досталось и сельскому голове Дмитрию Науменко.

      Люди были, которые приехали, были радикально настроены. Начали рассказывать, что мне делать и куда идти. Я начал с ними дискутировать. Люди, которые веруют в Бога, так себя не ведут. Они показали свое истинное лицо на всю Украину,
      – рассказал Науменко.

      Смотрите видео о драке в селе Писаревка:

      Лукашовка. Сюда тоже привезли "заезжих" прихожан. Во время голосования о присоединении к украинской церкви представители Московского патриархата снова сорвали слушания. К тому же, предложили выразить недоверие счетной комиссии. И своего все же добились – избирательный процесс сорвали. Обе стороны уже заявили, что просто так церковь и имущество в ней отдавать не собираются.

      Лукашівка
      Голосуют "против" присоединения к ПЦУ – "заезжие" прихожане

      Как избежать манипуляций со стороны РПЦ

      Манипуляции ожидаемы, говорят эксперты, и к ним надо быть готовыми.

      Во-первых, они (представители Русской церкви – 24 канал) теряют своих сторонников. Во-вторых, Московский патриархат теряет очень существенный канал влияния на верующих и навязывания им идеологии "русского мира",
      – отметил религиовед Александр Саган.

      Поможет избежать таких манипуляций со стороны московских священников законопроект о переходе религиозных общин. Он уже принят Радой, а 28 января его подписал президент. Согласно этому закону, сменить конфессию может община, две трети которой на собрании поддержали такое решение.

      Как формировалась Православная церковь Украины? 10 октября 2018 года на заседании Синода Вселенского патриархата церковники заслушали отчет экзархов патриарха Варфоломея, которые почти месяц находились в Украине. По результатам их отчета Украине предоставили разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей. Ее официальное название – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний, а кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под ее юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться в Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины РПЦ Украина – Россия Российская пропаганда Православная церковь Украины УПЦ МП Религия Винница
      Источник: 24 канал
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