"Они приняли окончательное решение": в РФ сделали заявление по выходу США из ракетного догововра

Глава российского МИД Сергей Лавров сделал резонансное заявление о выходе США из ракетного договора. Политик уточнил, что американцы уже приняли окончательное решение.

Об этом Лавров заявил в эфире одного из прокремлевских телеканалов.

Читайте также: "Россия не скрывает нарушений": в НАТО рассказали о дальнейшей судьбе ядерного арсенала в Европе

В ходе переговоров в Москве, в том числе во время встречи президента Путина с Джоном Болтоном, – стало понятно, что США уже приняли окончательное решение,

– рассказал глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров даже назвал срок окончательного выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Решение будет формализовано, пожалуй, очень скоро: через месяц-полтора,

– уточнил он.

Добавим, что президент России Владимир Путин обвинил США в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В связи с этим он пригрозил им новой "гонкой вооружений", от чего может пострадать Европа.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впоследствии возможный выход из ядерного договора анонсировал президент США Дональд Трамп. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", а потому им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение. Также в Кремле считают, что такой шаг сделал бы мир более опасным.

О каком договоре говорится?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.