"Они решили взять огонь на себя": стало известно о героическом поступке жертв бойни в Керчи

Свидетель злосчастных событий в политехническом колледже в Керчи рассказал о героическом поступке несовершеннолетних парней, которые стали жертвами трагедии. Подростки решили защитить девушек и отвлекли стрельца тем, что бросали в него камни.

Об этом студент Керченского политехнического колледжа Артур Колесник рассказал в комментарии ТАСС.

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Ребята-первокурсники, которые только что выпустились из 9 класса школы, которые проучились в колледже всего два месяца, начали забрасывать стрелка камнями. В это время за его спиной (говорится о Рослякова – 24 канал) отходили другие дети, преимущественно девочки,

– рассказал парень.

По словам Колесника, ребята решили взять огонь на себя, отвлечь нападавшего.

"Девочки смогли как-то сбежать, а эти ребята... Все четверо погибли", – отметил студент.

Студент политехнического колледжа в Керчи рассказал о героическом поступке своих товарищей:

Очевидец стрельбы в Керчи рассказал о четырех первокурсниках, которые героически погибли, защищая девушек от стрелка.



Видео: ТАСС/Ruptly pic.twitter.com/CIMrD57qk8 — ТАСС (@tass_agency) 18 жовтня 2018 р.

Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

Смотрите видео о массовом убийстве в Керчи: