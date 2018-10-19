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      "Они решили взять огонь на себя": стало известно о героическом поступке жертв бойни в Керчи

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      Свидетель массовой бойни в колледже Керчи рассказал о героическом поступке нескольких жертв
      Свидетель массовой бойни в колледже Керчи рассказал о героическом поступке нескольких жертв / Фото из открытых источников

      Свидетель злосчастных событий в политехническом колледже в Керчи рассказал о героическом поступке несовершеннолетних парней, которые стали жертвами трагедии. Подростки решили защитить девушек и отвлекли стрельца тем, что бросали в него камни.

      Об этом студент Керченского политехнического колледжа Артур Колесник рассказал в комментарии ТАСС.

      Читайте также: Массовое убийство в колледже в Керчи: опубликованы фото жертв трагедии

      Ребята-первокурсники, которые только что выпустились из 9 класса школы, которые проучились в колледже всего два месяца, начали забрасывать стрелка камнями. В это время за его спиной (говорится о Рослякова – 24 канал) отходили другие дети, преимущественно девочки,
      – рассказал парень.

      По словам Колесника, ребята решили взять огонь на себя, отвлечь нападавшего.

      "Девочки смогли как-то сбежать, а эти ребята... Все четверо погибли", – отметил студент.

      Студент политехнического колледжа в Керчи рассказал о героическом поступке своих товарищей:

      Напомним, что 17 октября в политехническом колледже в оккупированной Керчи парень устроил массовый расстрел людей. После этого он взорвал бомбу и застрелился в библиотеке. Подозреваемым в совершении преступления является Владислав Росляков – студент этого же колледжа.

      В результате массового побоища в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      По факту расстрела и взрыва в колледже в Керчи сначала открыли дело о теракте, однако впоследствии переквалифицировали его на массовое убийство.

      Смотрите видео о массовом убийстве в Керчи:

       

      Теги: Новости Украины Теракт Теракт в колледже в Керчи Новости Крыма Жертвы Аннексия Крыма Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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