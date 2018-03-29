Они создают "Новичок", мы – световые мечи, – Борис Джонсон о разнице между РФ и Британией

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объяснил разницу между правительством главы Кремля Владимира Путина и современной Британией благодаря оригинальному сравнению.

В своем выступлении на традиционном банкете, который мэр Лондона устраивает для глав дипломатических представительств зарубежных стран, Джонсон высмеял Путина, противопоставив "плохое" российсикое химическое оружие "Новичок" световым мечам из "хорошего" фильма "Звездные войны", который снимается в Великобритании, сообщает Daily Mail со ссылкой на текст речи британского министра.

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"Сейчас уже в девяти странах есть свои версии Дэвида Брента (главного героя британского сериала "Офис" – "24"). Поразительно, но оба фильма-лидеры проката прошлого года были сняты в нашей стране или нашими кинокомпаниями: "Красавица и чудовище" и "Звездные войны". И что является основным орудием для насилия в "Звездных войнах"? Где был изобретен световой меч? В каком районе Лондона? В Аксбридже и Южном Райслипи. В этом и разница между современной Великобритании и правительством Владимира Путина. Они создают "Новичок", мы создаем световые мечи. Первое – это ужасное оружие, предназначенное для убийства, второе – вымышленный реквизит, который странно гудит. Но какое из этих орудий является более эффективным в современном мире? Какое принесло больше пользы для экономики? Какое поразило воображение трех поколений детей и позволило заработать миллиарды? Уверяю, что арсеналы нашей страны и наших друзей забиты не ядом, но чем-то помощнее: силой воображения, творчеством и инновациями, которые возможны в свободном обществе, где мы с вами живем сегодня", – заявил глава МИД Великобритании.

Джонсок также поблагодарил 27 стран, которые выслали российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном, и отметил, что Москва своими действиями вызвала "волну отвращения" по отношению к себе. По мнению британского министра, такая международная реакция должна стать сигналом для Кремля.

Стало очевидно, что Кремль недооценил силу международного единения. Если они думали, что мир настолько черствый и циничный, что его не беспокоит применение химического оружия в мирном Солсбери. Если они думали, что никому нет дела до страданий Сергея и Юлии Скрипаль или что мы останемся равнодушны к безрассудному и презрительному посягательству на общественную безопасность, из-за которого еще 39 человек обратились к врачам. Если они думали, что мы настолько морально слабы, настолько зависимы от углеводородов, настолько боимся рисков и России, не посмеет ответить – то вот им ответ,

– подчеркнул Джонсон.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.