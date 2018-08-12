Они спасали людей, теперь – спасают их: как проходит реабилитация ветеранов войны на Донбассе

Активисты организации "Побратим" устроили тренинги для военных. Речь идет о спортивно-психологических упражнениях, которые помогут успокоиться, избавиться от стрессов, которые очень часто возникают после работы на Донбассе. Поэтому 25 женщин-ветеранов российско-украинской войны на 16 дней "окунутся в себя", чтобы научиться по-новому смотреть на мирную жизнь.

Тренеры ставят цель – войти в контакт со своим телом и при этом пытаться быть сознанием в каждой мышце своего тела.

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Босиком девушки разминают каждую мышцу своего тела. Они выделяются среди обычных женщин на улице. По меньшей мере, выдают их малозаметные тату вышиванок или серьги в форме трезубца. Они – воины или уже ветераны войны на Донбассе. У каждой из них свой военный опыт.У одних уже позади, в других – еще продолжается.



Яна Зинкевич

В 2014 году Яна Зинкевич решила сменить платье на военную форму. 18-летняя девушка стала парамедиком, а затем организовала полноценный батальон, который помогает раненым бойцам. Теперь Яна – командир батальона "Госпитальеры", в котором – тысячи парамедиков. Они были рядом с солдатами в донецком аэропорту, в Илловайске, Дебальцево. Яна оказалась в инвалидной коляске по дороге домой из-за автокатастрофы. Но координировать своих подопечных не перестала.

Безусловно, мы вернемся. Рано или поздно и нам надо будет ездить со всеми вместе в общественном транспорте, ходить по одним и тем же улицам. И мы должны понять себя. Как нам уживаться в новом социуме и с новой собой,

– рассказала Яна Зинкевич.

Алина Вяткина с этим столкнулась три года назад. Почти год она спасала жизни своих сослуживцев в зоне боевых действий. До сих пор помнит первые месяцы возвращения к гражданской жизни, когда часто беспричинно преследовали слезы и резкие перепады настроения. Сейчас Алина – тренер и автор проекта "Сестринство".



Алина Вяткина

Специальной психологической помощи от государства Алина найти не смогла, но как наткнулась на тренинги общественной организации "Побратимы". И поняла – это именно то, что нужно. После адаптации решила помочь и другим. Совместный проект "Сестринство" вместе с "Побратимами" выиграл грант канадского фонда. В основе – датская методика телесно-ориентированной терапии.

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И теперь 25 женщин-ветеранов российско-украинской войны 16 дней учиться смотреть на мирную жизнь и познавать себя в ней. Сначала женщины будут находиться в Киеве, потом – в Карпатах. Профессиональным тренерам помогают и делятся своим опытом уже адаптированные к гражданской жизни ветераны. Участие в тренинге, конечно же, бесплатное.