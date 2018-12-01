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      "Они способны ударить по Европе": в США обеспокоены ракетными испытаниями Ирана

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      В США раскритиковали испытания Ираном баллистических ракет
      В США раскритиковали испытания Ираном баллистических ракет / Фото из открытых источников

      Иран провел испытание баллистической ракеты, способной доставлять ядерные боеголовки в Европу. В США утверждают, что такие действия нарушают резолюцию Совбеза ООН и усиливают риски эскалации в регионе.

      Об этом заявил государственный секретарь США Майка Помпео, пишет "Укринформ".

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      Так, новая ракета способна переносить большое количество боеголовок.

      Иранский режим только что провел испытания баллистической ракеты средней дальности, способной переносить много боеголовок. Ракета имеет диапазон, который позволяет наносить удары по частям Европы и по любой точке на Ближнем Востоке,
      – подчеркнул он.

      Помпео подчеркнул, что эти испытания нарушают резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН, которая запрещает Ирану любую активность, связанную с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия.

      Глава Госдепа отметил, что количество ракетных испытаний Ирана продолжает расти, и это "аккумулирует" риски эскалации в регионе.

      "Мы осуждаем эти действия и призываем Иран немедленно прекратить всю активность, связанную с баллистическими ракетами, предназначенными для доставки ядерного оружия", – сказал Помпео

      Напомним, ранее Вашингтон официально объявил о расторжении Договора о дружбе с Ираном, который действует между странами уже более 60 лет.

      Впоследствии, вступил в силу новый пакет санкций США в отношении Ирана, действовавших до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года (JCPOA), из которого Дональд Трамп вывел Америку в мае. Сейчас новые экономические ограничения против Тегерана коснутся сделок с нефтью, финансовых операций, энергетики и судоходства.

      Теги: Оружие Ядерная безопасность Новости США Иран Новости политики
      Источник: 24 Канал
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