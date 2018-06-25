"Они там были": Минобороны РФ фактически признало участие Кремля в войне в Украине

На кладбищах российского Пскова появились новые памятники военным, которые, вероятно, погибли на Донбассе или в Сирии, памятники полностью оплатило Минобороны РФ, хотя Кремль до сих пор продолжает опровергать, что "они там были".

Об этом пишет российское издание "Новая газета".

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Как подчеркивается в материале, в 2014 году на кладбищах Пскова появилось много безымянных могил, а сделали их такими люди в камуфляже и голубых беретах, которые "по приказу командиров сняли с крестов таблички с именами и датами, а с траурных венков сорвали ленты" .



"И вот прошло без малого четыре года. Я снова приехала на кладбище в Выбуты, и с трудом нашла могилы десантников. На местах бывших песчаных холмиков и безымянных крестов – монументальные стелы из черного гранита с причудливой гравировкой: имена, даты, портреты в полный рост, стихи, символика десанта. Словно больше никто ничего не скрывает", – отмечает автор статьи.



Как можно прочитать на новых надписях, 20 августа 2014 погиб Леонид Кичаткин. К слову, тогда Минобороны РФ всячески скрывало его смерть, а теперь даже полностью оплатило памятник, стоящий на могиле военного. Хотя, где именно он погиб по приказу Родины, остается загадкой.

Кроме того, появились новые гранитные памятники с портретами, на которых аккуратно выписаны знаки различия, на могилах Александра Волкова и Сергея Осипова, которые похоронены рядом с Кичаткиным.



"В 2014-м отец одного из них проговорился, что сына убили в бою под Луганском. Псковский депутат-"яблочник" Лев Шлосберг направил тогда запрос Главному военному прокурору Сергею Фридинскому, и стали известны имена двенадцати "военнослужащих, проходящих службу в воинских частях , дислоцированных на территории Псковской области", погибших "вне мест постоянной дислокации", – говорится в публикации.



Заметим, что дата смерти Осипова является такой же, как и у Кичаткина: 20 августа 2014 и на портрете он также находится в форме десантника и на фоне неба с парашютами, поверх каменной крошки лежит голубой берет.



Что касается Сергея Волкова, то он служил в спецназе ГРУ и погиб в июле 2014 в 28-летнем возрасте.

К слову, похожий памятник установлен и на могиле Сергея Герасимчука, погибшего в 27 лет в августе 2014-го.

По словам журналистки, подобные могилы можно увидеть и на "Крестовском" кладбище. К примеру, Всеволода Смирнова, который погиб в декабре 2016-го, когда ему было 26 лет. А на месте захоронения Владимира Стеценко, который погиб в январе 2017 года, висит только фото военного в канцелярской папке. На третьем же кресте видно надпись, которая наполовину выгорела, хотя и сделана она была совсем недавно: "Григоров Николай Михайлович. 10.01.1985 – 06.03.2018", также есть фотография десантника, а сверху еще – голубой берет.

"К могиле пристроены венки с гербами, звездами и черными лентами. На одной – надпись: "Прапорщику Григорову Николаю Михайловичу, который героически погиб в авиакатастрофе 6 марта 2018. В тот день разбился грузовой Ан-26 над российской базой Хмеймим в Сирии. Погибли 39 человек", – говорится в статье.

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Отличается и могила Романа Михайлова, погибшего в августе 2015 года и которого называют командиром 2-го десантно-штурмового батальона ВДВ. Вполне вероятно, что он погиб в Сирии, хотя официально тогда российских войск там не было.



Добавим, что Минобороны РФ ранее неоднократно опровергало информацию об участии псковских десантников в боях на Донбассе, а в 2015 году президент России Владимир Путин вообще засекретил данные о военных потерях в мирное время. В 2014 году депутат псковского парламента Лев Шлосберг расследовал гибель военных. Он заявил "Новой газете", что о тех, кто погибал на Донбассе в последние годы, люди могут ничего не узнать, а семьи не получат компенсаций от Минобороны РФ.